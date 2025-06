Casi nadie ha hablado como lo ha hecho Carmen Lomana sobre todo lo ocurrido con Melody y Broncano

La televisiva Carmen Lomana se ha pronunciado como muy pocos lo han hecho hasta el momento sobre toda la polémica que se ha generado esta semana con Melody y David Broncano tras su rueda de prensa del pasado lunes.

En su intervención en la Cadena COPE este sábado, la empresaria ha asegurado que cree "es lo mejor que le ha podido pasar" a Melody. "Porque si no, no se hubiera hablado tanto de ella. La gente unos a favor, otros en contra, pero la mayoría a favor porque lo hizo muy bien en Eurovisión", ha razonado.

Tras ello, Lomana ha defendido que después de su actuación "la fastidió un poco" porque "salió tan arrogante y tan soberbia". "Yo creo, Melody, que no hay nada mejor en la vida que ser humilde", ha justificado.

"Tenías que haber tenido una actitud un poco más humilde, de no empezar a echar la culpa a unos y a otros. Pues yo entiendo que hayas querido desaparecer, refugiarte en tu familia, en tu hijo, que te arroparan un poco porque debería ser muy duro", ha expuesto.

"Después de lo que has trabajado, de cómo le has dado todo, de cómo te has entregado cantando en la coreografía. Pero, bueno, lo siento, pero estoy muy agradecida. Y hubiera sido mejor y creo que hubiera sido muy bueno para ti que hubieses sido a La Revuelta", ha razonado.

Sobre el rifirrafe entre Melody y Broncano, Lomana ha destacado que a la artista sevillana le habría venido bien ir al programa de TVE porque "es diferente, pero te hubiera dado una gran audiencia de personas que a lo mejor no son seguidores".

Tras la rueda de prensa de la representante de España en Eurovisión, la empresaria ha explica que puedes "decir algo", pero debería saber que tiene "detrás a TVE, que tiene mucha fuerza y a los realizadores y a los coreógrafos". "Tú no te puedes creer que sabes más que todos juntos", ha razonado.

"Ni echarse en contra de un canal tan importante como TVE, que como te puedan vetar... Eso es fundamental para una carrera", ha zanjado la televisiva durante su intervención en COPE.

