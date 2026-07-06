Un restaurante acaba pidiendo disculpas por el insulto que apareció en el ticket de una clienta celíaca 

Polémica en un restaurante de Jaén por el comentario que un miembro del local dejó en un ticket a una clienta celíaca. El mensaje salió por error al darle la cuenta al comensal y como si fuese un añadido más de la comanda.

La mujer afectada ha contado en redes sociales que es celíaca de nacimiento y que era clienta habitual del negocio: "Siempre me habían tratado correctamente pero lo ocurrido en esta última visita ha sido inaceptable".

"Ay una tonta celi", se podía leer en el ticket en cuestión donde se puede ver que la mayoría de los productos que han consumido no tienen gluten. Tras el revuelo —ya que el ticket ha salido en varios medios locales— el local ha salido a dar explicaciones en un extenso comunicado en redes.

Piden perdón

"A raíz de la imagen que está circulando en redes sociales correspondiente a un ticket de nuestro establecimiento, queremos dar la cara y expresar públicamente nuestras más sinceras y profundas disculpas a la persona afectada", han señalado.

Han añadido que cuando tuvieron conocimiento del insulto en el ticket se pusieron en contacto con ella para pedirle perdón: "El comentario ofensivo hacia una persona celíaca que apareció en una nota de uso interno es absolutamente inaceptable y supone una falta de respeto que condenamos rotundamente".

Han señalado, además, que el "lamentable hecho" ha sido fruto de "la mala praxis de un empleado concreto" al que han sancionado disciplinariamente "para garantizar que algo así no vuelva a suceder". Eso sí, no han explicado cómo.

"La celiaquía o cualquier intolerancia alimentaria son condiciones de salud seria y en nuestra casa tenemos tolerancia cero con cualquier actitud que las minimice o las convierta en objeto de burla", han explicado.

Cargan contra las redes

Después han pasado al ataque y han defendido "el honor y la profesionalidad" del negocio en el que trabajan más de 30 personas: "Sus familias dependen de este proyecto y se esfuerzan cada día, con jornadas muy duras, para ofrecer el mejor servicio y cumplir con todos los estándares y protocolos de atención al cliente. Un error individual e injustificable no puede ni debe empañar la trayectoria de todo un equipo".

Por último han cargado contra las redes sociales que, según el propio negocio, se han convertido en un tribunal donde "se emiten juicios destructivos y se incita al odio sin conocer el contexto".

"Asumimos nuestro fallo, hemos pedido perdón y hemos actuado en consecuencia; pero rechazamos de plano el acoso desproporcionado y desinformado de quienes opinan detrás de una pantalla con la única intención de hacer daño", han sentenciado.