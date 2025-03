Chicote cuenta ahora cómo vivió todo lo que dijeron de su restaurante y recuerda una frase concreta

Se me antoja

Chicote en 'Se me antoja'

Omeraki, el restaurante de Alberto Chicote en Madrid, está a punto de cumplir tres años y todo apunta a que cumplirá muchos más. Centrado en el producto y con varios menús cerrados, su propuesta gastronómica parece que ya ha encontrado acomodo en Madrid, plaza complicada de torear.

En el podcast Se me antonja, el televisivo cocinero ha hablado ahora de todas aquellas críticas que recibió al poco de abrir su local. "Buena parte de ellas con cierto dolor. No porque fuese menos todas aquellas negativas que recibimos al principio, recuerdo hasta algunos titulares que decía 'la fama no basta'", ha señalado el cocinero.

Ha añadido Chicote que él ya sabía que eso le iba a pasar: "Es como el día que se muere tu abuela con 104 que llevas tres años diciendo 'es que no puede llegar mucho más lejos'".

"No por esto deja de ser menos doloroso pero sí que se hace uno más a la situación para decir bueno señores pasemos página", ha comentado. En el mismo podcast ha confirmado que antes de abrir le dijo a sus trabajadores que no ponían tener la "piel fina" porque iban a criticarlos.