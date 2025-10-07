Choque de trenes entre Óscar Puente y Feijóo: firman uno de los intercambios de tuits más tensos que se recuerdan

En un momento político cada vez más tenso, con encontronazos, burlas e incluso insultos a la orden del día tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado o en los parlamentos autonómicos, no es de extrañar que este clima de crispación pase también a la esfera virtual.

Los políticos son conscientes de que ya no solo cuenta lo que digan en instituciones, sino también lo que comunican en las redes sociales, siendo X una de las opciones preferidas de los representantes públicos.

Y uno de los más activos en la red social es el ministro de Transportes Óscar Puente (@oscar_puente_), quien utiliza diariamente esta palataforma para criticar la gestión de la oposición y quien hoy ha protagonizado uno de los intercambios de tuits más tensos con el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo.

"Si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciudadano le ceso de inmediato. Educación y cortesía es lo mínimo que se le puede pedir a un dirigente político. Y más aún a una persona que ya ha demostrado ineficacia y torpeza", ha tuiteado Feijóo (@NunezFeijoo), citando un vídeo en el que sale Puente.

"Vamos a desterrar esta forma de actuar de la política nacional. En la España que viene, ni Pedro Sánchez de presidente ni Óscar Puente de ministro", ha concluido, justo antes de adjuntar el vídeo en el que se ve como el ministro le responde "no me toques" al agitador ultra Bertrand Ndongo mientras le da un manotazo a su micro.

"Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable. Así tratáis vosotros a la gente. Yo lo que no hago es dejarme avasallar por tus fascistas a sueldo", le ha respondido Óscar Puente a Feijóo, sin cortarse ni un pelo.