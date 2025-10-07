Se pasa el juego con su sosegada respuesta al tuit del Consejero de Metro de Madrid

Cabreo generalizado en X por el tuit que ha compartido el Consejero Delegado del Metro de Madrid, Ignacio Vázquez Casavilla, sobre el funcionamiento del transporte público madrileño, que vive en el caos total desde hace un mes y medio.

"Hoy, hora punta (576.169 viajeros). Algunos grupos interesados han difundido una imagen fija en Nuevos Ministerios. Pero si le damos al 'play', el vídeo muestra la realidad: llega el tren y el andén se vacía. Así funciona @metro_madrid (no somos perfectos pero sí fiables)", ha escrito el dirigente, dependiente de la Comunidad de Madrid.

Un mensaje que ha provocado una oleada de indignación porque, en esa parada concreta, la de Nuevos Ministerios, el tren va vacío porque es la primera parada y por eso cabe toda la gente dentro.

Madrid se ha convertido en un caos circulatorio desde el mes de septiembre, sobre todo desde que se cerró parte de la línea 6 —la circular— afectando directamente a zonas universitarias.

Una publicación que ha dejado una certera y sosegada respuesta para que todos entiendan por qué el tuit del consejero es engañoso.

"Ese tren es línea 8 al aeropuerto y EMPIEZA en Nuevos Ministerios. Lógicamente cabe todo el mundo porque está vacío. Es una línea que no sirve de ejemplo de nada y que nadie usa para ir a trabajar", ha espetado.

Otros no han sido tan sosegados: "La primera parada de la línea 8 es Nuevos Ministerios. El tren sale vacío y se llena allí por completo. El consejero delegado de Metro podría enseñar una imagen tres o cuatro paradas después, para que se vea cómo quedan los andenes. Pero Ignacio prefiere tomarte por gilipollas".

Otro señala: "Pero hombreee, Sr. Consejero, que ha puesto usted la imagen de la llegada de un tren vacío o de inicio de línea... Cagoentó, vamos a pensar que ha tratado usted de colárnosla un poquito".