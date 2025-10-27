Cocina con Coqui da explicaciones sobre su mudanza a Andorra tras perder miles de seguidores en dos días

Desde hace un par de días la influencer Cocina con Coqui es tendencia en España por mudarse a Andorra. Aunque ella no lo ha anunciado, sus seguidores descubrieron en su web que se había ido a vivir allí.

Tras varios días de revuelo que le han costado varios miles de seguidores, la creadora de contenido, que ha pasado 1,1 millones de seguidores en Instagram a uno, ha dado explicaciones en un vídeo que ha subido en la mañana del lunes a redes.

"Durante los últimos días se he hecho mucho jaleo sobre dónde vivo y quiero hacerlo para quedarme un poquito más tranquila", ha empezado diciendo desde su casa nueva en el país vecino.

Ha explicado que cuando empezó con la cuenta hace cuatro años tenía claro que iba a hacer recetas "algún hobby mío y poco más" manteniendo su vida privada lejos del canal. Ha añadido que valora mucho la privacidad y que antes de mudarse a Andorra vivía en un pueblo de Tarragona "y nadie lo sabía porque nunca lo había dicho".

"No me gusta la idea de que la gente sepa dónde vivo"

"No me gusta la idea de que la gente sepa dónde vivo. Hace unos meses me mudé a Andorra y tenía la misma opinión: no tenía ni la necesidad de decir dónde vivo porque para mí es algo privado", ha proseguido.

Eso sí, ha añadido que entiende que a la gente no le parezca bien porque "esto es internet y tienen derecho de decir lo que quieran": "Como recomendación, antes de comentar cualquier cosa desagradable, algo que nunca comentarías de tú a tú a otra persona, pensad que detrás de las pantallas hay una persona que siente y padece igual que tú".

Del tema de irse a otro país con menos carga fiscal que España y así pagar menos impuestos, como le recriminan sus seguidores, no ha dicho nada. Por último ha comentado que le da pena que está polémica haya salido justo cuando ha salido a la venta su libro de recetas.

¿Qué impuestos se pagan en Andorra?

Es habitual que en los últimos años muchos creadores de contenido, sobre todo youtubers y streamers, se hayan mudado a Andorra para pagar menos impuestos.

Pero, ¿qué impuestos se pagan en Andorra?

En cuanto al Impuesto Real de las Personas Físicas (IRPF) que, como pasa con el IVA en Andorra, es de los más bajos del mundo. Hasta los 24.000€ se encuentra exento. Después de eso se aplica un descuento del 50% sin pasar los 40.000€.

Estas son algunos de los impuestos más señalados que hay en Andorra según explica la web especializada www.andorra-advisors.com.

- El impuesto de sociedades se establece en un 10% de máximo.

- IVA es del 4,5% para el intercambio de bienes o consumos en el territorio.