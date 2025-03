Come un menú, luego pide café y lo que le dice un camarero provoca más de 3.500 comentarios

Un usuario de TikTok ha provocado miles y miles de reacciones al contar lo que le ha pasado en un restaurante cuando ha ido a pagar después de no haber tomado postre y haber pedido un café.

"Acabo de comer aquí y... ¿sabéis lo que me ha pasado? No he tomado postre. Le he dicho: 'Oye, no me traigas postres, tráeme un café solo'. Perfecto. La comida bien, calidad, todo, todo, todo. El trato perfecto. Todo genial", empieza diciendo el usuario @lucenalife.

"Y cuando voy a pagar me cobran el café. Pfff... Digo: 'Oye, no me importa, te lo pago, el café estaba muy bueno, todo perfecto. Pero es la primera vez en 40 años que me pasa que no tomo postre y me cobran el café", relata.

"Y me dice: 'Ah, es que te lo tengo que cobrar'. Digo vale, pues ya está. Volveré, volveré. Pero me ha resultado llamativo. Me ha parecido un gesto feo. Muy feo. Pero volveré, he comido muy bien", avisa.

En los comentarios hay dos tipos de opiniones: los que creen que el gesto es, efectivamente, muy feo y los que aseguran que no hay nada de reprochable.

"Llevo comiendo en bares más de 30 años, y los menús, es postre, o café....", apoya una persona. "El menú del día. Primero, Segundo, pan, vino o agua, postre o café. Es lo normal", insiste otro.

En el otro lado, un usuario subraya: "Yo lo veo normal lo has pedido lo pagas". "No compi ahí te equivocas, eso de sustituir postre por café es política de cada sitio, hay mucho restaurante que no hace esto", dice otro.