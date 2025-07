Compara cómo es vivir como clase baja en Estados Unidos y en España y hay una clara ganadora

Vivir como clase baja en Estados Unidos y en España no es lo mismo. Y lo digo por experiencia, como una persona que estuvo 10 años viviendo en una pequeña isla de las Canarias, exactamente en las palmas de Gran Canaria.

En España he trabajado de lo que me salía. Casi siempre mi trabajo estuvo enfocado en el tema supermercado. También trabajé de limpieza, también estuve cuidando personas mayores.

Es lo que toca hacer una vez que emigramos de nuestros países y llegamos a ese lugar donde no tenemos preparación ni conocimiento alguno del medio.

Puedo decirte que mis primeros años fueron difíciles. A pesar de que podía entrar al país y podía acogerme a una residencia desde el primer momento, mis primeros meses no fueron legales hasta que no pude tramitar esa residencia.

Por tanto y demás estuve trabajando, podemos decir, un poco en negro, aunque no se suele dar tanto en España como aquí en Estados Unidos, que sí existe esa posibilidad de trabajar mucho tiempo en B.

Pero puedo decir que una vez que llegaron mis papeles, no me faltó nunca el trabajo. No tenía una gran variedad, no podía elegir por las condiciones que tiene España actualmente, pero era lo suficiente para yo mantener mi alquiler, mi comida y tener mi cabeza bien tranquila.

Yo me pude dar lujos de ir a Cuba, lo cual sale bastante costoso. Por supuesto que no podía ir con mucha regularidad, podía pasar al menos dos años en los que yo volvía a repetir mi viaje a Cuba.

Pero en esos dos años tuve la oportunidad de visitar otros países como fue Italia, Francia, Holanda. ´Y realmente fue mucho más económico que mi viaje a Cuba.

Y muchos dirán: si tu vida era perfecta, ¿por qué te mudaste a Estados Unidos? ¿Por qué cambiaste a España por una residencia en Estados Unidos?

Y como muchos, caemos aquí persiguiendo ese tan llamado sueño americano. Sueño americano que cuando eres clase baja, para nada es un sueño.

Las rentas podemos decir que son súper absurdas, la comida es muy mala, y nuestra paz mental... se ha visto en decadencia, al menos es mi experiencia.

Yo puedo asegurar que aquí he vivido momentos de estrés en los que no pasé llegando a España y estaba recién salida de Cuba. Aquí ganas más en teoría, pero vives peor.

En España ganaba mucho menos de lo que estoy ganando aquí, pero mi paz mental era por encima de donde estoy en el nivel ahora mismo. Y yo me pregunto, ¿de qué me sirve tener dinero si no tengo ni tiempo ni salud mental?

Si alguien ha vivido en los dos sitios y quiere comentarme ¿Cuál es su preferido? y por qué, lo espero en los comentarios