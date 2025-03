Compra un McDonald's de 2009 con uno actual y la conclusión es clara

La tuitera @999yren ha subido dos fotografías a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, comparando la fachada de un McDonald's de 2009 con uno actual.

"¿Lo minimalista puede morir ya?", ha manifestado la tuitera justo antes de adjuntar las dos imágenes en su tuit, el cual ha alcanzado ya más de 5,4 millones de visualizaciones, 253.000 me gustas y más de 900 comentarios.

En concreto, en la primera fotografía se puede ver la fachada de un restaurante de la cadena en el año 2009 repleta de decoración, en este caso de figuras de diferentes animales.

Por el contrario, en la segunda imagen se ve el mismo restaurante pero esta vez en fecha actual, y en este caso la fachada es totalmente negra con tan solo el logo identificativo de la cadena de comida rápida.

"El minimalismo me quita las ganas de vivir"; "No es minimalismo. Es abaratar costes de produccion. Se han dado cuenta de que pueden recortar en todas esas cosas y no perder casi ventas", han comentado algunos usuarios.

"Hace meses acompañé a un amigo a ver al arquitecto; le iba a enseñar los planos de la casa que se está haciendo. No se me olvidará nunca ni el comentario ni la cara del arquitecto cuando mi amigo dijo: ¿pero podría tener por fuera un aspecto que no fuera dos pastillas de Avecrem?", ha relatado un tuitero.