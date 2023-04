Un conocido DJ va a una clase a dar una charla, sube un fragmento a Tik Tok y triunfa

El DJ gallego Vicente López, conocido como Vicente One More Times, está siendo viral en las últimas horas con un vídeo grabado durante la clase que dio en una formación musical.

El artista puso de ejemplo la canción Rayos de sol, de Henri Méndez y José de Rico. "Quiero no existe en español, rayos no existe en español, el sol sí. Pero si no sabes rimar no escribas eso, pero fue un hit", afirmó.

López tradujo a los alumnos lo que significaban sus palabras: "Esto quiere decir que la música es infinita, nadie está en posesión de la verdad. Puedo ponerme a hacer un tema y decir que va a ser buenísimo y va a ser lo más, pero no llevo la razón".

El vídeo lo ha subido a su perfil de Tik Tok y ya acumula más de 60.000 reproducciones y casi un millar de me gusta.