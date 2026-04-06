Cristina Pedroche se da cuenta de lo que ha sido el concierto de Rosalía al percatarse de lo que ella misma ha hecho

La presentadora Cristina Pedroche ha sido una de las numerosas famosas que han visto a Rosalía en uno de sus cuatro conciertos en Madrid. La colaboradora de Zapeando y rostro de las Campanadas de Antena 3 no ha podido evitar compartir sus impresiones en sus stories de Instagram al salir del concierto de la artista catalana.

"Ella es magnética y me ha atrapado de tal manera que no he podido ni sacar el móvil para hacer una foto, así que uso esta para decir lo maravillosa que es y lo mucho que me ha gustado el concierto", ha empezado diciendo con una foto del concierto que no estaba hecha por ella.

Y ha proseguido sobre el concierto: "He estado entregada en cuerpo y alma. No sé cuántas lágrimas se me han escapado. Si tenéis ocasión no os la perdáis en directo. Nunca la vi tan guapa (y no hablo del físico, que también). Ella sí que es Lux".

En otro mensaje ha compartido otra curiosa reflexión: "Y sobre lo de sentir culpa por Rosalía hacer algo que te apetece y que sabes que te va a venir bien... ¿Esa sensación se va en algún momento?".

Paco León y cómo conoció a Rosalía

Pero Cristina Pedroche no ha sido la única en rendirse a los encantos de Rosalía, que ha arrasado con sus conciertos en Madrid.

El actor y director Paco León ha contado en Instagram cómo y dónde conoció a la cantante hace seis años cuando ella acababa de sacar el tema Catalina dentro del disco Los Ángeles.

"Muchos caímos rendidos a la evidencia. En las distancias cortas era como dice Guitarrica 'dulce pero crunchy como crema catalana'. Muy curiosa por todo. Entramos a ver un Microteatro. En ese momento sólo me pedían fotos a mí", ha contado.

Y ha añadido que después, con una cerveza, se puso "paternal" y le preguntó "si no estaba aturdida por el éxito del disco": "Ella sin una pizca de chulería, me cogió la mano y sacándome de mi ingenuidad me dijo: 'No Paco, si esto es sólo el principio. Yo quiero mezclar el flamenco con electrónica, y hacer un show grande con bailarines y me veo en Estados Unidos ganando un grammy…. bla bla'".

"En ese momento pensé que qué dice esta loca. No parecía una flipada, parecía que lo tenía muy claro y en un amago de prudencia remató un 'a ver, igual no me sale, pero yo tengo algo que contar y me voy a dejar la piel en ello'", ha sentenciado el director.