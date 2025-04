Critica la práctica de pedir comida a domicilio y se arma el debate 

La usuaria de TikTok Laura (@nutri.laurarodriguez) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok dando su opinión crítica sobre el hecho cada vez más común de pedir comida a domicilio.

Un tiempo se hizo viral un trend en el cual la gente salía diciendo cosas en las que se gastaba dinero y cosas en las que ya no se gastaba dinero. Yo hoy quiero hablar sobre el tema de pedir comida a domicilio.

O sea, yo es algo en lo que ni me he gastado dinero, ni me lo gasto, ni me lo gastaré posiblemente en mi vida. Que haya una ocasión especial, que haya una comida de amigos, que haya un algo que te incite a decir: 'oye, mira, pues vamos a pedir comida por tema de comodidad, de tranquilidad, de facilidad, de lo que sea...'

Pero que así porque sí, por el sencillo motivo de que recojas al niño del colegio o lo que sea, o de que sales del trabajo y llegas cansada a casa y demás, o sea como buscar una excusa para pedir comida...

Yo pienso que la facilidad y la comodidad que te dan a día de hoy el pegar un telefonazo o simplemente descargarte una aplicación de móvil, elegir lo que tú quieras a la carta y que te lo traigan, o sea, me parece sinceramente algo que se está normalizando que no debería de normalizarse.

Pienso sinceramente, que es un poco como enfermizo. Yo cada vez me encuentro más gente en las asesorías que lo hacen como de manera muy rutinaria, ¿no? O sea, como que ya es normal que dos o tres veces a la semana tú pidas comida.

No sé si es porque en mi casa eso nunca se ha hecho, pero es que nunca. De hecho, yo estuve durante dos años y medio trabajando en la hostelería y todos mis compañeros por la noche siempre pedían a domicilio para que lo llevaran al bar para cenar.

Y es que yo recuerdo que yo no he pedido nunca, pero nunca. Yo siempre cogía, me preparaba mi comida, me la llevaba en un tupper y me la comía allí.

Pero yo me refiero ya a día a día, o sea que tú estés en tu casa y llegues cansado del trabajo o de la calle o de lo que sea, no tengas ganas de cocinar y te pidas algo por teléfono.

Yo no sé si soy la única persona que lo vea así o no, pero es que a mí, sinceramente me parece una tiraera de dinero brutal. Y bueno, ya sin hablar del tema de la calidad de la comida, del valor nutricional que tienen y de lo que realmente tú le estás aportando a tu cuerpo.

Porque desde luego, por desgracia, no suelen ser opciones tampoco saludables, así que no sé si soy la única en pensarlo o no, pero bueno, ahí lo dejo en el aire.