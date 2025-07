La cuenta es de 49,90, le pagan con un billete de 50 y el dueño se queja de lo que ocurre después

"No se puede ser más miserables". Con esta breve pero contundente sentencia termina la cuenta de X (antes Twitter) Bar de Pueblo, que mezcla problemas de la hostelería con el humor, la publicación sobre lo que han hecho unos clientes en su local.

Tal y como explica, unos comensales han ido a abonar la cuenta que ascendía a 49,90 con un billete de 50 euros y en lugar de dejar esos 10 céntimos de propina se los han reclamado después.

"La cuenta de la mesa era 49,90€ y me dan 50€ para cobrar. Doy por hecho que lo que sobra es propina y me pongo a mis cosas. Al buen rato los veo de pie, junto a la barra para reclamarme esos 10 céntimos. No se puede ser más miserables", escribe Bar de Pueblo en la red social de Elon Musk.

Y el debate está servido. "Hace falta una ley que obligue al cliente a dejar propina. Pero con urgencia", ha escrito en otro mensaje Bar de Pueblo pinchando un poco en las respuestas.

Otro dice: "A mí me los devuelves y luego te los dejo de propina. Pero primero me los traes porque son míos". Y alguien pregunta: "Si es 50'10 y te da 50 le pides los 10 céntimos?". Y el hostelero responde que sí.