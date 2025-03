Cuenta indignada lo que le ha pasado en una entrevista de trabajo y provoca decenas de miles de reacciones

Una usuaria de TikTok ha contando indignada lo que le ha ocurrido en una entrevista de trabajo y ha provocado más de 50.000 'me gusta' y cerca de 1.400 comentarios porque hay quien comparte su postura y quien no lo hace en absoluto.

"Acabo de venir de literalmente la peor entrevista de trabajo que he tenido en mi vida, en la cual el entrevistador se ha enfadado conmigo porque yo he rechazado el puesto laboral que me estaba ofreciendo en el cual me estaba literalmente intentando timar", empieza diciendo la usuaria @justfkngod.

"No estoy exagerando. Estoy buscando trabajo en dos sectores: en el mío de toda la vida, marketing, publi, cine y por otro lado coctelería porque me encanta la coctelería y me acabo de formar de manera profesional", señala.

La entrevista a la que se refiere era en una coctelería y dice que la persona con la que había quedado no estaba y uno de los dueños aseguró que no tenía noticias de que hubiese quedado con nadie.

Dicho eso, empezó la entrevista: "Aquí empieza lo turbio. Al sentarme literalmente esta persona me exclama: 'Mira, yo te voy a decir una cosa, esta posición tú deberás empezar como camarera, un par de meses hasta que asciendas y poco a poco aprendas a ser barman. Y recalcó que esta posición tenía previsión de que yo acaba siendo encargada porque tenía que aprender todas las gajes del oficio, que todos tenemos que empezar por algún sitio".

"Estaba un poco confundida porque no estaba entendiendo. Le digo: 'Creo que no estáis buscando precisamente mi perfil en estos momentos porque yo me he postulado para ser barman'. Y dice: 'Tienes que entender que somos una coctelería top, el dueño ha ganado muchísimos premios y teniendo en cuenta la experiencia que tienes, déjame decirte que tendrías que empezar siendo camarera e ir aprendiendo" cuenta.

"Le recalco: tengo poca experiencia, pero tengo formación profesional de barman", prosigue antes de subrayar que en ese momento el entrevistador empezó a enfadarse y a tratarle a ella como "si fuera la última mierda del mundo".

En las reacciones, muchos usuarios han compartido la indignación de la trabajadora. "Yo le hubiera dicho de todo, literal. A mí me quisieron hacer en una tienda de juguetes, por tener 25 años y no tener experiencia laboral. TODOS los días de diciembre a 4€ la hora", dice una persona.

Otro asegura, en el mismo sentido: "Básicamente buscaban un barman con sueldo de camarera pero que a futuro haga todo cobrando nada 😂". Y otro: "Que pongan directamente que buscan camarera, para que mentir? 🤦🏻♀️".

Pero también quien cree que, al no tener experiencia, la postura del empresario es normal: "Te veo muy orgullosa para solo haberte sacado un titulo… lo importante es la experiencia".