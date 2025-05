Cuenta lo que le pasa a su novia tras salir de una biblioteca nocturna

El creador de contenido Manu Rivas (@manurivasr) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando lo que le ha pasado cuando estaba junto a su novia saliendo de una biblioteca nocturna.

"Son ahora mismo es las seis de la mañana, acabamos de volver de la biblioteca nocturna un viernes y nos ha pasado una cosa surrealista", ha comentado el creador de contenido, quien se encunetra en el coche.

5:20 de la mañana y estábamos al lado de una zona que hay muchas discotecas. Y de repente entra el segurata y nosotros decimos: bueno, entra aquí para echarnos porque ya es la hora en plan de salir y ya está.

Viene hacia nuestra mesa. Y decimos: sí, sí, no te preocupes, en plan, vamos a recoger ya. Y nos dice que no, que no recogemos. Que le demos los datos. Total, que se los saco y me dice: no, no, tú no, ella.

Yo no sé, yo no tengo nada, no sé qué, no sé cuánto y me dice, claro, porque eres tú. Como he dicho antes, Hay una zona de discotecas alrededor muy grande. Lo he visto, pido, una pelea en una de las discotecas y una chavala se ha peleado con otra.

Y supuestamente una tenía una, No sé si me lo van a censurar, pero una tenía una. Han cogido y han llamado a la policía, han dicho, oye, mira, que nada, ¿Sabes esto? No sé, no sé cuánto, total. Y se han puesto a buscar por toda la zona. Esto es que la única zona abierta era la biblioteca.

Claro, porque es que de vez en cuando viene en la biblioteca alguien para mear o lo que sea de borracho. De fiesta. Entonces, pues nada, Entran y me dicen que deje de fingir. ¿Qué? Súper serio, que no vería, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo ya me pongo blanca, digo, ¿Qué está pasando?

Juro que es que estábamos solos. No había nadie en la biblioteca. Le he echado por mí y digo, bueno, pues ya está. Al principio pensábamos que era el segurata. Y ya después, desde luego que esto no lo hemos contado, que era un policía secreto.

Algo no, ha dicho. Soy de la secreta, niña. Y digo... Total, que hemos venido los dos. Y le hemos explicado que llevamos todo el día en la biblioteca, No sé qué, no sé cuánto. Y ya después, de media hora de hablar con esta, viene el otro segurata.

¿Qué está pasando aquí? Entonces, el nota tenía fomo y le hemos contado toda la historia y estamos de repente a cuatro notas fuera de la biblioteca charlando. Y bueno, ya está.

