Cuentan lo que se han gastado en dos vasos de agua en Ibiza y es tanto que solo les queda reírse
"Ese agua estará bendecida por el mismísimo Papa de Roma".
La usuaria de TikTok Celia (@celiacbsss) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando lo que ha pagado junto a su amiga por dos vasos vasos de agua en la discoteca Ushuaïa, en Ibiza.
"Ibiza es caro pero ¿TANTO? Contexto: Estabamos en Ushuaïa y no bebemos alcohol. Del calor que hacía pedimos un agua cada una y...", ha publicado la usuaria antes de contar cuál ha sido el precio exacto en el vídeo.
"Ibiza es caro pero no te das cuenta de lo caro que es hasta que un agua te cuesta 15 euros. ¡O sea esto 30! En total 30 euros. El agua más valiosa del mundo", ha revelado incrédula Celia, enseñando los dos vasos de agua.
"Salí de Usuhaia a los 30 minutos literal, yo no aguanto ese tipo de fiestas sin beber. No sabía que era tan pobre hasta que pise Ibiza"; "Estáis de coña, serán dos gin"; "Esa agua estará bendecida por el mismísimo Papa de Roma"; "Antes de pagar 15 euros por un agua bebo agua de mar", han comentado algunos usuarios.