Luis Tosar es breve, pero inapelable, al ser preguntado por los jóvenes y la ultraderecha: hay algo "insólito"

Si hay alguien que se ha pronunciado repetidamente sobre el auge de la ultraderecha y los jóvenes españoles que abrazan la añoranza por la época de la dictadura de Francisco Franco (sin haberla vivido), ese es el actor Luis Tosar, ganador de tres Premios Goya. Esta vez lo ha hecho, mirando más allá incluso de lo que pasa aquí, con un temor incluido.

"Vivimos en un momento social muy convulso en muchos ámbitos", ha expresado recientemente en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del estreno de la serie de Netflix, Salvador, en la que hace de padre y técnico de emergencias sanitarias. En ella descubre que su hija Milena (Claudia Salas) pertenece a un grupo neonazi.

Lo cierto es que, para Tosar, esta obra, dirigida por Aitor Gabilondo (Patria y Entrevías), aparece en un momento más que oportuno. En el panorama social, el auge de la ultraderecha en España, así como también en otras partes del mundo, es cada vez mayor, sobre todo por estar conquistando el terreno de las generaciones jóvenes.

Relatos "insólitos" que ahora calan (y mucho)

El actor reconoce que tanto el panorama nacional e internacional "ha cambiado posiblemente en los últimos años". Aparecen, de nuevo, muchos relatos "que nos parecían insólitos hace tiempo y que ahora calan mucho en la población".

Como anillo al dedo, su nueva serie no trata de hablar "sobre política social", sino que, según confirma, trata de "analizar qué es lo que está ocurriendo en la base de toda nuestra sociedad para que fenómenos así puedan producirse en realidad". No solo pasa en los jóvenes, sino que también ocurre "con nuestros padres".

"Hemos hecho una serie de generaciones para que ahora los chicos estén aceptando discursos que nos parecían insólitos hace tiempo", concluye en la citada entrevista.

No es la primera vez que lo advierte

Tosar se ha mostrado en el último año muy abierto a opinar sobre estos discursos de la parte ultraderechista de la política.

Fue uno de los que más reaccionó a la encuesta del pasado mes de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que señalaba que un 21,3% de españoles (uno de cada cinco), considera que los años de la dictadura franquista fueron "buenos" o "muy buenos" para España.

Lo hizo en una entrevista concedida a Malas Lenguas, programa vespertino de TVE, a raíz de la película Golpes, sobre dos hermanos durante la época de la Transición. Sobre si hay cierto interés en algunos sectores de manipular lo que ocurrió durante la dictadura, respondió: "Tenemos una serie de partidos que están mucho más allá incluso de la ultraderecha".

Y estos partidos están, especialmente, "reivindicando una figura que ha sido nefasta para nuestra historia, que provocó 40 años de dolor y oscuridad" y para ello hay "bastante impunidad".

Fue "bueno" el franquismo para un 21% de españoles

El estudio del CIS dejó interesantes y a la vez preocupantes datos. Aunque el porcentaje de españoles que no veían con buenos ojos la época de Francisco Franco, no deja de ser curioso que uno de cada cinco españoles lo consideren una etapa "buena" o "muy buena".

El 16,8% considera "buenos" los años de la dictadura de Franco.

El 4,5% los considera "muy buenos".

Un 26,4% los valora como "malos".

El dato más alto, un 39,1%, los valora como "muy malos".

Sobre si el actual régimen democrática es mejor o peor que la dictadura, estos fueron los datos: