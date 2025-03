Dabiz Muñoz lo tiene bloqueado, va a comer a su restaurante de comida rápida y no puede reprimir hablar del precio

El creador de contenido @davidgelicook, con más de 140.000 seguidores en TikTok, ha ido a comer a Hungry Club, el restaurante de comida rápida que Dabiz Muñoz tiene en los aeropuertos de Barcelona y de Madrid.

Lo primero que ha explicado @davidgelicook es que el cocinero madrileño lo tiene bloqueado. En los comentarios, los seguidores más fieles han explicado que fue por criticar sus turrones.

"Aquí estoy, invirtiendo en su negocio y el tío aún no me ha desbloqueado. Vamos a probar esto porque tiene muy buena pinta", ha explicado antes de sentarse en el local, ubicado en el aeropuerto de Barcelona, a pedir.

Como se va a Nueva York ha decidido pedirse el sandwich americano, que vale 15,40: "Estamos en un aeropuerto y sé que no va costar 3,50". El bocadillo lleva bacon, huevos revueltos con salsa mayo-bacon y por encima unas patatas paja.

"Esto es un pedazo de sandwich, Dabiz Muñoz. No te he visto yo por cocina. Está muy bueno. Es que estas guarrerías así americanas de huevo revuelto me vuelven loco. Está muy bueno. En un sandwich como literalmente mi cabeza", ha dicho de la comida.

En cuanto al precio no se ha podido contener: "Es caro porque estamos en un aeropuerto. Es normal y tienen que poner este precio porque sino se va a bancarrota esto. Pero bueno, estaba bueno, 35 euritos".