Un cliente arrasa con su crítica a un restaurante de Dani García y el local responde de una forma magistral: hasta el comensal les felicita
Un cliente arrasa con su crítica a un restaurante de Dani García y el local responde de una forma magistral: hasta el comensal les felicita 

"Os habéis pasado el juego, al final voy a tener que volver".

El cocinero Dani García.Getty Images

El restaurante Leña, que el conocido chef Dani García tiene en Madrid, ha sido protagonista muy a su pesar los últimos días en las redes sociales por una demoledora crítica que le hizo un cliente.

En un vídeo que acumula más de dos millones de reproducciones, ese comensal enseñaba que le habían cobrado 16 euros por un cóctel. Mostraba que, si quitaba el enorme bloque de hielo que había en el vaso, la cantidad de líquido era mínima.

Ese vídeo se ha difundido rápidamente, provocando una avalancha de críticas al restaurante. Lo sorprendente del caso es que, el local, en vez de optar por callarse ha dado la vuelta a la situación de una forma que los expertos en marketing ven magistral.

Las cifras de la crisis: 25.000 compartidos y 3.000 comentarios

Han publicado un vídeo en la cuenta de Instagram en la que explican lo que ha pasado: "El domingo pasó algo curioso. Un tal Álvaro subió un vídeo a Instagram. Un vídeo sencillo, espontáneo, natural... Vamos, criticándonos. Y, cómo no, se ha hecho viral. Casi 3.000 comentarios, 25.000 compartidos... todo un crack este chico". 

"Y, claro, los comentarios de la gente siempre son lo mejor. Y como en Leña sabemos que no siempre todo va de cantidad, sino de calidad, hemos decido rendir un homenaje a Álvaro. Así que a ese cóctel le vamos a cambiar el nombre Os lanzamos tres propuestas", dice el restaurante en su vídeo, donde muestran las opciones: El Alvarito, El Leñazo o el chupitazo". 

La técnica: invitar a todos al cóctel 

Pero hay más: "Atención porque aquí viene lo mejor: esta semana quien enseñe este vídeo tendrá este cóctel gratis. Invita marketing. Menos a ti, Álvaro, a ti te espera otra cosa". 

La jugada les ha salido tan bien que incluso Álvaro, el usuario que les criticó, ha respondido a ese vídeo muy satisfecho: "Os habéis pasado el juego, al final voy a tener que volver".

La enseñanza: así se da la vuelta a la crisis

María Yagüe, experta en marketing, ha señalado que "el restaurante de Dani García le da la vuelta al juego no solo contestando, sino dando una máster class de cómo facturar con el hate".

"En el mundo corporativo esto es una alerta roja de crisis de reputación. ¿Qué hacen la mayoría de marcas? Silencio administrativo o borrar comentarios. Pero Leña usa la fuerza del ataque a su favor. En menos de 48 horas admiten el golpe y deciden renombrar el cóctel en honor al hater", explica.

Llevar el tráfico de las redes a la mesa

Con eso, señala, "convierten un vídeo viral negativo en una oportunidad de hacer negocio porque si vas y enseñas el vídeo te invitan al cóctel": "Están llevando el tráfico de las redes a las mesas de sus restaurantes". 

Yagüe destaca que "en vez de borrar o disculparse, usan humor y autocrítica para generar tráfico, notoriedad y fidelización", por lo que "de una crisis, crean marketing".

Tres lecciones que aprender 

Por eso, dice que de este ejemplo se pueden sacar tres lecciones:

  • Escucha a tus detractores.
  • Ten cintura.
  • Transforma la polémica en acción.
Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 