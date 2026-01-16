Un cliente arrasa con su crítica a un restaurante de Dani García y el local responde de una forma magistral: hasta el comensal les felicita 

El restaurante Leña, que el conocido chef Dani García tiene en Madrid, ha sido protagonista muy a su pesar los últimos días en las redes sociales por una demoledora crítica que le hizo un cliente.

En un vídeo que acumula más de dos millones de reproducciones, ese comensal enseñaba que le habían cobrado 16 euros por un cóctel. Mostraba que, si quitaba el enorme bloque de hielo que había en el vaso, la cantidad de líquido era mínima.

Ese vídeo se ha difundido rápidamente, provocando una avalancha de críticas al restaurante. Lo sorprendente del caso es que, el local, en vez de optar por callarse ha dado la vuelta a la situación de una forma que los expertos en marketing ven magistral.

Las cifras de la crisis: 25.000 compartidos y 3.000 comentarios

Han publicado un vídeo en la cuenta de Instagram en la que explican lo que ha pasado: "El domingo pasó algo curioso. Un tal Álvaro subió un vídeo a Instagram. Un vídeo sencillo, espontáneo, natural... Vamos, criticándonos. Y, cómo no, se ha hecho viral. Casi 3.000 comentarios, 25.000 compartidos... todo un crack este chico".

"Y, claro, los comentarios de la gente siempre son lo mejor. Y como en Leña sabemos que no siempre todo va de cantidad, sino de calidad, hemos decido rendir un homenaje a Álvaro. Así que a ese cóctel le vamos a cambiar el nombre Os lanzamos tres propuestas", dice el restaurante en su vídeo, donde muestran las opciones: El Alvarito, El Leñazo o el chupitazo".

La técnica: invitar a todos al cóctel

Pero hay más: "Atención porque aquí viene lo mejor: esta semana quien enseñe este vídeo tendrá este cóctel gratis. Invita marketing. Menos a ti, Álvaro, a ti te espera otra cosa".

La jugada les ha salido tan bien que incluso Álvaro, el usuario que les criticó, ha respondido a ese vídeo muy satisfecho: "Os habéis pasado el juego, al final voy a tener que volver".

La enseñanza: así se da la vuelta a la crisis

María Yagüe, experta en marketing, ha señalado que "el restaurante de Dani García le da la vuelta al juego no solo contestando, sino dando una máster class de cómo facturar con el hate".

"En el mundo corporativo esto es una alerta roja de crisis de reputación. ¿Qué hacen la mayoría de marcas? Silencio administrativo o borrar comentarios. Pero Leña usa la fuerza del ataque a su favor. En menos de 48 horas admiten el golpe y deciden renombrar el cóctel en honor al hater", explica.

Llevar el tráfico de las redes a la mesa

Con eso, señala, "convierten un vídeo viral negativo en una oportunidad de hacer negocio porque si vas y enseñas el vídeo te invitan al cóctel": "Están llevando el tráfico de las redes a las mesas de sus restaurantes".

Yagüe destaca que "en vez de borrar o disculparse, usan humor y autocrítica para generar tráfico, notoriedad y fidelización", por lo que "de una crisis, crean marketing".

Tres lecciones que aprender

Por eso, dice que de este ejemplo se pueden sacar tres lecciones: