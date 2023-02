David Muñoz, de 'Estopa', desvela cómo le ofrecieron llevar su dinero fuera de España

Los hermanos Muñoz, integrantes del mítico grupo Estopa, se desnudaron emocionalmente con Jordi Évole en un programa especial de Lo de Évole que se emitió hace una semana en laSexta.

Varios fragmentos del programa se han hecho virales en TikTok y están dando que hablar en la red social. Uno de los más llamativos tiene que ver con el dinero que han ganado durante los más de 20 años de carrera.

Hablando de psiquiatras y de salud mental, los hermanos Muñoz han contado que toda la familia ha ido a terapia y han explicado los problemas de ansiedad que ha tenido su padre por la responsabilidad de estar al cargo de sus cuentas.

David ha contado que cayeron en la estafa de Madoff: "Mi padre metió ahí x dinero de pasta y luego cuando le timaron, pues él se sentía culpable y lo pasó mal. Entonces, a partir de ahí, empezó a ir al psiquiatra".

"No quiere equivocarse en nada, que no haya ninguna factura mal... Evidentemente el estrés no es de llevárselo por ahí, eso está fuera de duda", ha señalado Muñoz, que ha explicado que esta situación le ha provocado "estrés" a su progenitor.

Ahí, Jordi Évole ha interrumpido para decir que a él le han ofrecido llevarse el dinero fuera de España y Muñoz ha señalado que a él también: "Hombre, y a mí. Y me lo ha ofrecido gente muy, muy oficial. Me han dicho exactamente cómo se hace; que si con un maletín, que si vas a Luxemburgo... ¡Con un maletín! ¡Como si estuvieras atracando...! Te sientes atracador".