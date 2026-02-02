Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
De genialidad para arriba: el canal TCM se pasa el juego con lo que está emitiendo este lunes
Virales
Virales

De genialidad para arriba: el canal TCM se pasa el juego con lo que está emitiendo este lunes

"Se merecen una subida de sueldo".

Elena Santos
Elena Santos
El canal TCM emite este lunes en bucle 'Atrapado en el tiempo'.
El canal TCM emite este lunes en bucle 'Atrapado en el tiempo'.TCM

Tenían la oportunidad de hacer algo único y no la han desperdiciado. Aunque los días invernales, y más con lluvia incesante, puedan parecer todos iguales, este lunes es el verdadero día de la marmota, ese en el que Phil sale de su madriguera y pronostica cuánto queda para el buen tiempo.

Aquí vamos a hacer un spoiler antes de continuar: Phil ya se ha asomado, ha visto el panorama, y se ha vuelto para adentro, así que según esta tradición nos quedan seis semanas más de invierno.

Al ver a este pequeño mamífero es inevitable acordarse de la película de 1993 titulada Atrapado en el tiempo (aunque todo el mundo la conozca como El día de la marmota), y protagonizada por Bill Murray. En ella interpreta a un meteorólogo que cubre esa aparición del animal y vive el mismo día una y otra vez.

Aprovechando la efeméride, el canal TCM en España, especializado en grandes clásicos de Hollywood y películas de autor, ha llevado a cabo lo que muchos espectadores ya han calificado como una absoluta genialidad.

Este lunes han programado en bucle Atrapado en el tiempo hasta un total de doce veces, una detrás de otra.

Quienes se han dado cuenta del detalle están hasta pidiendo aumentos de sueldo para quien se le ocurriera:

Para redondearlo, el propio canal está tuiteando en bucle sobre la película, colgando el mismo mensaje una y otra vez:

Ante la pregunta de un usuario de si la emisión terminará a las 00:00 o a las 08:00 como en la cinta (esto ya es de nota), el canal ha respondido: "El bucle acabará a las 01:20. Con 12 pases de la película ya nos ha parecido suficiente 😜".

Curiosidades de 'Atrapado en el tiempo'

Si te han entrado ganas de revisitar la película, te dejamos un par de curiosidades que, pese a las tres décadas que ha superado, quizá no conozcas. 

Se cuenta que Bill Murray y Phil no llegaron a congeniar demasiado en el rodaje y que el animal llegó a morder al actor en alguna ocasión, por lo que tuvo hasta que vacunarse de la rabia.

Tom Hanks y Michael Keaton también fueron tanteados para el personaje y, si tienes ganas de una versión española, que sepas que existe. Se llama Un día sin fin y participa Goya Toledo.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales