De genialidad para arriba: el canal TCM se pasa el juego con lo que está emitiendo este lunes

Tenían la oportunidad de hacer algo único y no la han desperdiciado. Aunque los días invernales, y más con lluvia incesante, puedan parecer todos iguales, este lunes es el verdadero día de la marmota, ese en el que Phil sale de su madriguera y pronostica cuánto queda para el buen tiempo.

Aquí vamos a hacer un spoiler antes de continuar: Phil ya se ha asomado, ha visto el panorama, y se ha vuelto para adentro, así que según esta tradición nos quedan seis semanas más de invierno.

Al ver a este pequeño mamífero es inevitable acordarse de la película de 1993 titulada Atrapado en el tiempo (aunque todo el mundo la conozca como El día de la marmota), y protagonizada por Bill Murray. En ella interpreta a un meteorólogo que cubre esa aparición del animal y vive el mismo día una y otra vez.

Aprovechando la efeméride, el canal TCM en España, especializado en grandes clásicos de Hollywood y películas de autor, ha llevado a cabo lo que muchos espectadores ya han calificado como una absoluta genialidad.

Este lunes han programado en bucle Atrapado en el tiempo hasta un total de doce veces, una detrás de otra.

Quienes se han dado cuenta del detalle están hasta pidiendo aumentos de sueldo para quien se le ocurriera:

Para redondearlo, el propio canal está tuiteando en bucle sobre la película, colgando el mismo mensaje una y otra vez:

Ante la pregunta de un usuario de si la emisión terminará a las 00:00 o a las 08:00 como en la cinta (esto ya es de nota), el canal ha respondido: "El bucle acabará a las 01:20. Con 12 pases de la película ya nos ha parecido suficiente 😜".

Curiosidades de 'Atrapado en el tiempo'

Si te han entrado ganas de revisitar la película, te dejamos un par de curiosidades que, pese a las tres décadas que ha superado, quizá no conozcas.

Se cuenta que Bill Murray y Phil no llegaron a congeniar demasiado en el rodaje y que el animal llegó a morder al actor en alguna ocasión, por lo que tuvo hasta que vacunarse de la rabia.

Tom Hanks y Michael Keaton también fueron tanteados para el personaje y, si tienes ganas de una versión española, que sepas que existe. Se llama Un día sin fin y participa Goya Toledo.