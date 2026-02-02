Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Hay un coche mal aparcado en una calle de Sevilla y dejan una nota que es para que esté expuesta en las oficinas de la DGT
Hay un coche mal aparcado en una calle de Sevilla y dejan una nota que es para que esté expuesta en las oficinas de la DGT

Y no es para menos. 

Álvaro Palazón
Carta a un coche mal aparcado en Sevilla
Carta a un coche mal aparcado en Sevilla

Dejar un coche mal aparcado puede parecer un mal menor pero en muchas ocasiones puede provocar un daño de grandes proporciones, sobre todo si ocurre alguna desgracia y ese vehículo hace que la policía o la ambulancia no pueda acceder a la zona. 

En las últimas horas se ha viralizado en X la nota que alguien ha dejado en Sevilla a un coche que, como denuncia el texto, por costumbre está mal estacionado en medio de una calle peatonal. 

El enfado es tal que la persona que se ha quejado de lo ocurrido ha tenido que hacer un dibujo para explicarle lo que significa la señal de tráfico que hay a la entrada de dicha calle. 

"Hola. Estoy cansada de ver tu coche aparcado en esta zona peatonal. Este símbolo significa Prohibido parar y estacionar. Por favor, no vuelvas a dejar tu coche aquí o tendré que llamar a la policía o enviar una fotografía de tu coche a la DGT. Te escribo esto porque no es puntual", reza la misiva, colocada en el parabrisas del vehículo. 

En los comentarios, muchos le dan la razón a la persona que ha colocado la nota, dejando claro que por lo menos, antes de tomar medidas drásticas, ha avisado de que está cometiendo una ilegalidad. 

Multas por aparcar mal 

Una multa por aparcar mal puede suponer un importante contratiempo, dependiendo de la cuantía económica. 

En Sevilla, por ejemplo, las multas por aparcar mal oscilan generalmente entre 80 y 200 euros, clasificándose, según la intensidad, como infracciones leves o graves. Aquí un breve listado de infracciones y multas. 

  • Estacionamiento en doble fila (200€).
  •  Zonas de carga/descarga (200€). 
  • Plazas para personas con movilidad reducida (200€) o sobre aceras (200€). 
  • Las multas ORA (zona azul/verde) suelen rondar los 90€. 
  • 200€ por aparcar en carril bus, doble fila, vados, o zonas peatonales. 
  • 200€ por aparcar en plazas reservadas para discapacitados.

Por norma general, se pueden pagar a través de la app oficial Apparkya o en parquímetros. Además, generalmente se aplica un 50% de descuento por pronto pago dentro del periodo voluntario. Si, por lo que sea, es la grúa quien se lleva el coche, se deberá abonar la tasa de retirada además de la sanción. 

