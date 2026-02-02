Compran una iglesia para convertirla en la casa de sus sueños y acaban descubriendo 83 esqueletos bajo el suelo: "Poco a poco nos acostumbramos"

Cubierta de teja de barro y elementos arquitectónicos de una iglesia, en una imagen de archivo.

Más pequeñas, más grandes, más lujosas o menos. Son incalculables las casas que hay distribuidas por todo el mundo. El hecho de disponer de un hogar propio es la aspiración de prácticamente la totalidad de la población y, en algún momento, la decisión puede venir acompañada de sorpresas.

Lucy y Rhys Thomas, una pareja de Gales, decidió que una iglesia medieval se podía llegar a convertir en el nido donde vivir tranquilamente con su familia. Tras un largo proceso de reformas, han logrado su objetivo, pero no esperaban que estarían acompañados por 83 esqueletos.

Descubrimiento fascinante

La pareja adquirió la iglesia en 2021 en una subasta por 405.000 libras, 467.839,80 euros al cambio. "Caímos perdidamente enamorados del edificio y sus encantos". No obstante, el estado del espacio requería una reforma integral.

Anteriormente, ya les habían avisado que, sobre el suelo de la iglesia, era muy probable que hubiera cinco o seis cuerpos humanos, dado que las familias ricas y pudientes de antaño solía enterrar a sus seres queridos en estos edificios.

Una vez se pusieron manos a la obra con la reforma, descubrieron que la cifra de esqueletos aumentó significativamente. Hasta 83 hallaron bajo el suelo, los cuales cubrieron con una mantas y les pusieron calefacción como muestra de respeto.

Respeto y conservación

"Necesitábamos tener un arqueólogo presente cuando comenzamos a excavar el suelo", sostiene Lucy al ver esa increíble cifra. Entendían que era normal sacar alguno, pero al ir aumentando se fueron preocupando: "Los primeros fueron incómodos, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando", añade esta madre de cinco hijos.

La reforma se prolongó hasta cuatro años y siempre primaron el respeto por las familias que se encontraban allí enterradas: "Decidimos dejarlos en sus lugares de descanso final y continuar la construcción alrededor", subraya.

Tras el hallazgo, mientras esperaban a que todos los documentos estuvieran en regla para continuar con las obras del que iba a ser su hogar, tuvieron que "aprender sobre la marcha. Pasamos mucho tiempo buscando en Google y uniéndonos a grupos de edificios catalogados", asevera Lucy.

Durante el proceso, para el que han necesitado mucha ayuda ya que ellos no se atrevían ni tan siquiera a "cambiar una bombilla", han intentado mantener la mayor parte de la iglesia intacta: tanto el marco interior de las paredes, como las campanas y la torre se han mantenido intactas.

Ahora, esos elementos de la iglesia conservados junto con ciertas comodidades propias de un hogar -calefacción con suelo radiante, acristalamiento de ventanas e incluso un jacuzzi y una mesa de billar- dotan a este espacio de tradición, viveza y calor de hogar.