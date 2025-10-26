Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Deja una nota a su abuela antes de que despierte: la razón lleva ya 25.000 'me gusta'
Aviso: la siguiente imagen enternece.

Una mujer escribiendo una nota.LUCY LAMBRIEX (Getty Images)

Hoy, en historias que te harán llorar de emoción, tenemos la de la usuaria de la red social X—antes Twitter—, @LzRzTw, que acumula casi 7.000 seguidores, que ha publicado un tuit en el que inmortaliza la nota que le ha dejado a su abuela antes de que se despierte. Una de esas notas que no solo nos recuerda el amor de los abuelos, sino muchos de aquellos momentos que hemos compartido con ellos y que se vuelven eternos.

"La nota que le dejo a mi abuela por si se levanta antes de que vuelva", ha avisado la usuaria. Le escribió lo siguiente: "No desayunes. Voy a por churros. Te quiero". Tres simples frases que han causado sensación y han generado más de 300.000 visualizaciones y 25.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Por consecuencia, los comentarios han llegado al instante, pero lo que más ha sorprendido, incluso a la propia usuaria, es que hay personas a la que les ha molestado y por ello la han criticado e incluso insultado por mensaje privado, tal y como ha confirmado en un tuit posterior. "Hasta en estos tuits la gente se china (enfada) en los comentarios", ha escrito un usuario.

"La gente está altamente amargada por lo que veo, hasta esto sirve para que alguien se ofenda", escribía ella. Algunos ya han empezado a borrar tuits, como un usuario que ante la respuesta que ha recibido se ha retractado del odio que ha esparcido en un comentario: "Hola, lamento mucho que te moleste que tenga abuela, no solo le llevo churros, también voy a verla todos los días, me llamo como ella y es mi persona favorita en el mundo, espero no haber herido (más aún) tus sentimientos".

Sin embargo, otros usuarios no han entrado al trapo y si han valorado la nota que le ha dejado a su abuela: "Cosas que nunca pude hacer. Apreciarlo es muy honorable".

"Una sencilla muestra de amor verdadero siempre viene bien en esta cloaca virtual, desintoxica un poco", escribía @soyfronki. "Las abuelas deberían ser eternas", replicaban otros usuarios. "Quiero despertar con esta nota todos los días", ha anhelado la usuaria @biankitty_.

Juan De Codina
Juan De Codina
