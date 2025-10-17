Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un joven argentino cumple la promesa que le hizo a su abuela al emigrar a España: el momento es pura ternura
Un joven argentino cumple la promesa que le hizo a su abuela al emigrar a España: el momento es pura ternura

"He estado extrañándote. Pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte", le dice la anciana emocionada.

Ana Beatriz Micó Catalán
Montaje con el vídeo en el que el joven argentino Gianluca Pugliesse se despide de su abuela y el momento en el que se reencuentran.TikTok (@gianlucapugliesee) / HuffPost

La emotiva despedida entre Gianluca Pugliese y su abuela, a quien cariñosamente llama Babi, dio la vuelta al mundo. El pasado mes de abril, el joven argentino le contaba que tenía que irse a España durante "muchos meses" para trabajar y le preguntaba si le iba a esperar. "Espero volver a verte, si Dios me da vida", le respondió la anciana, conmoviendo a millones de personas.

Aquel vídeo superó los 100 millones de visualizaciones en TikTok en apenas unos días y actualmente ya acumula más de 184 millones. Desde entonces, Gianluca ha reunido una comunidad de 1.4 millones de seguidores en su cuenta @gianlucapugliesee, que ha seguido su historia con enorme cariño y empatía.

Medio año después, el joven ha cumplido su promesa y ha regresado a Argentina para reencontrarse con su familia, sus amigos y, sobre todo, con su querida abuela. Un momento que ha vuelto a emocionar a miles de personas que habían seguido la historia desde el principio. 

En las imágenes, se ve cómo Gianluca llega a su casa, hace una videollamada con su familia para anunciarles que ha vuelto y se funde en un abrazo con su madre antes de vivir el momento más esperado: el reencuentro con Babi, quien a sus 88 años había mantenido viva la esperanza de volver a ver a su nieto. "Qué suerte que Dios me permitió verte", le dice ella entre lágrimas, mientras lo abraza sin soltarlo. 

Durante la conversación, la abuela confiesa lo mucho que lo echó de menos y cómo rezaba cada día por poder abrazarlo de nuevo: "He estado extrañándote. Pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte". Gianluca contesta con humor, pero visiblemente emocionado: "Si vos vas a vivir un montón más. ¡No te vas a morir!".

Al final del vídeo, el chico le dice a su abuela que le había traído regalos de España, a lo que ella le responde la forma más tierna posible: "El mejor regalo fuiste vos".

Este nuevo episodio volvió a generar una oleada de comentarios en TikTok, donde los seguidores de Gianluca muestran su emoción ante el feliz desenlace: "Son las 4:30, entro a trabajar en un rato y yo llorando a esta hora", le escribe un chico. "¿Y por qué me hacen llorar desde temprano?", bormea otra.

Sin embargo, la mayoría de personas piden al argentino que se quede en casa con su querida abuela: "Nosotros te mantenemos, no te puedes volver a ir". "No la dejes sola", ruega un usuario. "No te vayas, tiene miedo a morir y que no estés", asevera otra chica.

