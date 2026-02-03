Lo que han hecho estos vecinos de Sevilla para tender la ropa fuera tras las lluvias va dar una idea a más de media España

Las lluvias no cesan en 2026. La permanente sucesión de borrascas está llenando de agua a toda España, especialmente en las regiones más occidentales del país, ya que son las que más precipitaciones han cosechado. Estas van desde Galicia hasta Cádiz, Huelva o Sevilla pasando por Extremadura, Ávila, León o Zamora.

Uno de los problemas que está acarreando estas lluvias es la imposibilidad de hacer cualquier actividad en el exterior... o por lo menos está dificultando y complicando las cosas. Este, sin embargo, no es el único.

Otro aspecto al que también está afectando las lluvias es a la hora de secar la ropa, especialmente en aquellas viviendas pequeñas en las que un tendedero interior plegable entra justo o en las que son de pueblos y ciudades que no están acostumbradas a este clima y que acostumbran a colgar la ropa en los tendederos exteriores.

Sin embargo y como se suele decir en estos casos, a problemas, soluciones. Eso es precisamente lo que han hecho los vecinos de un piso de un bloque de viviendas de Sevilla y que se ha vuelto viral gracias a que el tuitero @rancio lo haya compartido en su perfil de X.

Tal y como se puede ver en la imagen, estos han colgado la ropa en ese tendedero exterior que tienen en una terraza cubierta y, para proteger la ropa de la lluvia, han diseñado una capa protectora antilluvia con dos paraguas que han colocado de una forma muy llamativa.

Un febrero pasado por agua

Si enero ha estado pasado por agua, febrero no se iba a quedar atrás. De momento y tal y como muestras las predicciones meteorológicas, el segundo mes del año ha empezado marcado por el impacto de borrascas atlánticas que se están traduciendo en un tiempo lluvioso en la mayor parte de la Península, pero con especial incidencia en las zonas del oeste y del sur, entre ellas, por supuesto, Sevilla.

Eso sí, en el caso de las temperaturas, estas serán más agradables y estarán por encima de los valores habituales para estas fechas, dando lugar a un tiempo menos frío.

Para la siguiente semana, la del 9 al 15 de febrero, las borrascas atlánticas van a continuar haciendo acto de presencia en forma de abundantes precipitaciones en la mayor parte de la Península y también en Baleares, aunque sí que se pueden salvar tanto las Islas Canarias como la zona del Levante peninsular.