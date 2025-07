Desaparece la chaqueta de un cliente en un restaurante: la que se lía en el whatsapp del trabajo da para novela de terror 

En un restaurante ha desaparecido una gabardina y la historia que se monta en el grupo de WhatsApp del trabajo para esclarecer lo sucedido bien recuerda a uno de los libros de misterio de Agatha Cristie o de Joel Dicker.

Todo esto transcurre en el grupo donde hay numerosos trabajadores del local. "URGENTE! En referencia a la gabardina negra desaparecida del Bar, os informo que en caso de que no seamos capaces de que aparezca deberemos hacernos cargo con nuestras propinas. Ruego hagamos un esfuerzo por recordar y/o buscar a fondo antes de tomar la decisión", dice el primer mensaje.

Alguien responde que eso es una amenaza: "¿La decisión de amenazar con las propinas de quién es, si se puede saber? Hay que ser consciente de que no es legal amenazar al personal con quitar un dinero que no es de la empresa, es del personal".

Y añade: "Creo que hubiese sido bastante lógico consultar eso antes de amenazar a un personal que trabaja con malas condiciones, malos salarios e insignificantes propinas. No me parece nada inteligente apretar a un equipo escaso y precario. Por respeto, lo comento aquí y no en el chat de todo el equipo para que nadie se revele. Aún se está a tiempo de rectificar".

"Si esa chaqueta era tan importante, que la pague la persona que conocía su importancia y no la guardó como es debido. Pero aquí no están las cosas como para andar con amenazas creo yo", prosigue.

"Disculpad. No es ninguna amenaza. Creo que tenemos alguna responsabilidad sobre algo que teníamos en el bar. Espero y deseo que aparezca porque es grave. Hagamos un esfuerzo de memoria y búsqueda para no perjudicar al equipo", comenta de nuevo la primera persona.

"Si que es amenaza si y bastante grave. Insisto, aún se está a tiempo de rectificar, con esto lo único que se va a ver perjudicada es la empresa", añade otro.

"Yo voy a decir una cosa si se me permite, en la parte de atrás toca mucha gente no solo el equipo de sala, si por algún caso no aparece también se le quitan propinas a la gente de pisos, recepción, cocina etc. o sólo a nosotros porque así se ha decidido?", se puede leer en el último comentario.