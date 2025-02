Dice que esta es la capital de provincia más fea de España y se crea un debate no menor

El usuario de TikTok Toño (@tmerino11) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciendo un ranking de las capitales de provincia más feas de España, algo que ha causado un encarnizado debate en la red social.

"He estado en las 50 capitales de provincia de España y en este vídeo voy a rankear las 10 más feas para mí", ha comenzado el vídeo el tiktoker, dejando claro que se trata de su opinión personal y que solo valora la capital, no la provincia entera.

"En mi opinión, la ciudad capital de provincia más fea de España es Ciudad Real. Es que es una ciudad que no tiene absolutamente nada. Y es una ciudad pequeña, creo que por eso está más abajo que otras, que igual son igual de feas", ha valorado el usuario.

"La siguiente ciudad es Huesca. Repito, estoy hablando de la ciudad, no de la provincia. Huesca es una ciudad pequeña, gris y fea. Tiene una catedral que es la cosa más olvidable del mundo, y ya está, si es que no tiene nada más", ha asegurado Toño.

"En el puesto número 48: Palencia, con 'p'. Palencia es sin duda para mí la ciudad más fea de Castilla y León. No tiene nada. Creo que llaman 'la bella desconocida' a su catedral; si es desconocida será por algo. Es una ciudad que no aporta nada. Hay pocas cosas peores que Palencia", ha afimado el creador de contenido.

"Número 47: Badajoz. Hablando de la ciudad más fea de España, todo el mundo dice que es Badajoz. A ver, yo tengo un argumento para ponerla tres puestos más arriba. Tiene cosas que podrían potenciarse mucho más, como el Parque de Alcazaba o la plaza esta que es como granate y blanca, que es una plaza bonita", ha manifestado Toño.

"Está todo como dejado a la mano de Dios. Bajas del Alcazaba hacia el río Guadiana y tienes como solares a medio de construir... no sé, es como un poco dejadez de ciudad", ha añadido el usuario.

"Siguiente: Albacete. Está un poco más arriba que Ciudad Real porque es un poco más grande y a mí me gustan las ciudades grandes. Tiene algo más de vidilla y se potencian un poco más las avenidas anchas, los parques, las tiendas... pero vamos, que tampoco es para tirar cohetes", ha expuesto el creador de contenido.

"Número 45: Guadalajara. Guadalajara ciudad es que tiene una cosa, una única cosa, que es el Palacio del Infantado, que es bonito, pero es que ya está. La ciudad es súper pequeña. Es todo tan desolador, no hay nada", ha asegurado el tiktoker.

"Número 44: Castellón. La primera ciudad con costa. Es que tener mar, tener costa, tener una playa... siempre a una ciudad le da un poco más de gracia. Para estar aquí abajo teniendo mar es que hay que ser bastante fea", ha aseverado Toño.

"Logroño. Tiene una catedral que es bastante fea, y lo que tiene Logroño es que tiene mucha vida, tiene mucho ambiente, y por esa parte, pues bien. Se come muy bien, se bebe muy bien... es La Rioja, pero ya está", ha apuntado el creador de contenido.

"La siguiente ciudad es Huelva. Recordad, digo ciudad, no provincia, así que no me habléis de la costa. Calles con palmeras, no tiene absolutamente nada más. Una catedral que es fea a rabiar... fuera", ha subrayado el usuario.

"Y la última ciudad de este bloque es Ourense. Ourense es un poco más bonita. Ya tiene un río, el Miño, que la atraviesa, con algún puente así chulo... está bien", ha señalado el creador de contenido.

Como no podía ser de otra manera, muchos de los habitantes de estas ciudades se han sentido ofendidos con que sus capitales estén en el ranking, por lo que no han dudado en recalcar las virtudes de cada ubicación.