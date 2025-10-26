Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dice que esto de Feijóo sobre el cambio de hora pasa "muy desapercibido" y lo califica con una palabra
Dice que esto de Feijóo sobre el cambio de hora pasa "muy desapercibido" y lo califica con una palabra

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto por el Día del Afiliado de Aragón, este sábado en Zaragoza.EFE/ Javier Belver

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este sábado que el presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez, "irá al Juzgado" tanto si miente como si dice la verdad el próximo jueves ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. "Si miente irá al Juzgado, y si dice la verdad también", dijo en un acto  en Zaragoza.

"Que escoja bien de las tres opciones: decir la verdad, mentir o no responder, y que escoja bien porque no va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse. Seguro hay que pagar lo que has hecho, hay que confesar lo que has hecho y tendrás que irte", comentó el líder de los populares. 

A pesar de esto, Feijó remarcó que, en su opinión, decir la verdad le "será muy difícil", mentir "lo más sencillo", pero si lo hace le advirtió de que "va a sumar a su Gobierno un nuevo delito". Mientras, si no responde "habrá que finalizar la comisión diciéndole 'no más preguntas, señoría'".

Sin embargo, en las redes sociales se han fijado en otro momento de su discurso. El usuario de X @DiegoRBCA así lo ha reflejado al escribir: "Creo que ha pasado muy desapercibido este disparate que dijo ayer Feijóo". 

"No se le ocurre otra cosa que mezclar el cambio horario con Renfe porque en su cabeza sonaba de lujo. Es para indigentes intelectuales", agregó en la publicación, junto al vídeo del momento, que acumula ya miles de visualizaciones. 

"No puede ser que cuando cojas un tren a tu Gobierno se le ocurra hablar del cambio de hora. Hombre, no. Para cambios de hora, los que hace Renfe", soltó en un momento dado Feijóo como réplica a Sánchez. Y agregó: "Si quieres realmente solucionar el cambio de hora, que los trenes lleguen a su hora".

