Dice Feijóo que "el Gobierno no está" y Ernesto Ekaizer le responde con un reproche que termina alcanzando a Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo junto a Alfonso Rueda en el puesto de control de mando avanzado de extinción de incendios de Chandrexa de Queixa (Ourense)

La amenaza constante del fuego mantiene a España entre urgencias y decenas de focos activos. La ola de calor, la acción humana y otros factores han puesto a buena parte del país entre las llamas, que ya se han cobrado dos vidas y decenas de miles de hectáreas y propiedades.

La urgencia de los trabajos de extinción en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha Extremadura, Madrid o Comunidad Valenciana, entre otros territorios, no escapa de la pelea política. Ni siquiera con el país en llamas se evita el 'barro' político.

El último enfrentamiento tiene como principal protagonista a Alberto Núñez Feijóo, después de que este afeara un tuit supuestamente irónico de Óscar Puente, criticado de forma amplia por hacer una broma de los incendios en Castilla y León.

Este miércoles, el presidente del PP ha comparecido en el puesto de control de mando avanzado de extinción de incendios de la localidad orensana de Chandrexa de Queixa tras unos días de vacaciones. Ante los medios ha denunciado que "el Gobierno no está", afeando las vacaciones de Pedro Sánchez y otros ministros.

Pero a Núñez Feijóo de inmediato le han caído las respuestas. Muy llamativa ha sido la del periodista y escritor Ernesto Ekaizer en el programa Malas Lenguas de TVE. Allí, el colaborador del espacio ha asegurado que "en este contexto es inevitable hacer una valoraiión crítica", pero reseñando "la barbaridad" del mensaje del líder del PP.

"Me parece una barbaridad que ahora salga Feijoó después de varios días de silencio a decir 'el Gobierno no está'", ha explicado Ernesto Ekaizer, que ha ido más allá en su respuesta hasta 'salpicar' al propio Pedro Sánchez.

Para Ekaizer "el Gobierno está... el unico problema es que el Gobierno tendría que estar más y tendria que hacer representación". Lo ha verbalizado de forma muy "solemne", al insistir en que "el 'capitan' Sanchez tiene que ir a Moncloa, el Consejo de Ministros tiene que reunirse en La Moncloa, se tiene que formar un comité de crisis, porque el pueblo llano tiene que haber que hay una dirección".

"Un capitán en el combate", ha rematado el periodista, parafraseando la metáfora hecha por Pedro Sánchez cuando se negó a dimitir pese a los escándalos de presunta corrupción en el PSOE.