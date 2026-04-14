División de opiniones por el cobro que le hace un restaurante: muchos lo ven bien por el origen que tiene

Las anécdotas que ocurren en bares y restaurantes de España (y también a nivel internacional) acostumbran a tener una gran acogida en redes sociales. Son sucesos normales que les pueden pasar en el día a día a millones de personas y que, por esa misma razón, representan a muchos.

Si hay una cuenta que se destaca en las diferentes plataformas con la difusión de estas anécdotas es la de Soy Camarero, que en la red social de X tiene más de 170.000 seguidores y otros tantos en TikTok o Instagram.

En las últimas horas, ha compartido el gasto que le han cobrado a un cliente de un bar después de que accidentalmente su perro rompiera una silla del mobiliario y está dando mucho que hablar.

Así se lo ha contado el protagonista de la historia por mensajes al propio Soy Camarero: "Perdona, me quedé a medias. Llevábamos un perro, se lío la cuerda a la pata de la silla, salió corriendo detrás de un pájaro y se rompió la pata de la silla y nos la han metido en el ticket. Y por supuesto nos hemos llevado la silla a casa".

Además, ha enseñado la cuenta en la que se ve como, efectivamente, tiene un coste la silla de 30 euros. Además, habían pedido una ración de mejillones, un medio kilo de fritura, un menú torero, un lenguado, una caña, una Fanta limón, una botella de agua y dos de gaseosa, un Cola Cao y un panecillo individual. En total, 104,55 euros.

Respuestas a la historia

La cuenta de Soy Camarero ha preguntado a sus seguidores por la opinión que tienen sobre este gasto y las respuestas no han tardado en llegar.