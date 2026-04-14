División de opiniones por el cobro que le hace un restaurante: muchos lo ven bien por el origen que tiene
"¿Justo o injusto?".
Las anécdotas que ocurren en bares y restaurantes de España (y también a nivel internacional) acostumbran a tener una gran acogida en redes sociales. Son sucesos normales que les pueden pasar en el día a día a millones de personas y que, por esa misma razón, representan a muchos.
Si hay una cuenta que se destaca en las diferentes plataformas con la difusión de estas anécdotas es la de Soy Camarero, que en la red social de X tiene más de 170.000 seguidores y otros tantos en TikTok o Instagram.
En las últimas horas, ha compartido el gasto que le han cobrado a un cliente de un bar después de que accidentalmente su perro rompiera una silla del mobiliario y está dando mucho que hablar.
Así se lo ha contado el protagonista de la historia por mensajes al propio Soy Camarero: "Perdona, me quedé a medias. Llevábamos un perro, se lío la cuerda a la pata de la silla, salió corriendo detrás de un pájaro y se rompió la pata de la silla y nos la han metido en el ticket. Y por supuesto nos hemos llevado la silla a casa".
Además, ha enseñado la cuenta en la que se ve como, efectivamente, tiene un coste la silla de 30 euros. Además, habían pedido una ración de mejillones, un medio kilo de fritura, un menú torero, un lenguado, una caña, una Fanta limón, una botella de agua y dos de gaseosa, un Cola Cao y un panecillo individual. En total, 104,55 euros.
Respuestas a la historia
La cuenta de Soy Camarero ha preguntado a sus seguidores por la opinión que tienen sobre este gasto y las respuestas no han tardado en llegar.
- "¿No tiene seguro el restaurante? A mi cobrar eso me parece de ser unos miserias".
- "Para los que no tenéis experiencia en hostelería, esa silla en el ticket quiere decir: Gracias por su visita, no vuelva nunca, por favor".
- "No entiendo lo de llevar un perro a un restaurante y no lo entenderé jamás. Yo también le hubiera cobrado la silla".
- "Pues yo sinceramente si mi perro hace eso, antes de que me saquen el ticket les pregunto lo que vale y se la pago o les digo que me cobren el arreglo.
- No es culpa de ellos y yo tengo que asumir que si mi perro hace algo, lo tendré que pagar yo".
- "Justísimo. El dueño del perro tiene la obligación de controlar a su mascota para que no cause molestias o daños, y por lo tanto es responsable de lo que haga su mascota".
- "Como dueña de perro, me parece muy normal. Rompes, lo pagas. Es lo que hay. También hay seguros de responsabilidad de civil para los perros, que se saque uno".