De Donald Trump se había dicho todo... hasta ahora: la inigualable definición que se ha oído en 'laSexta'

Donald Trump está de celebración este jueves 7 de agosto. Sus aranceles a medio mundo ya están en vigor, coincidiendo con una fecha clave en su calendario: hoy se cumplen 200 días desde su regreso a la Casa Blanca.

La efemérides ha pasado prácticamente por alto (salvo para él), entre tantos frentes como tiene abiertos el propio Trump y el mundo.

Los aranceles movilizan buena parte de los focos internacionales a estas horas, con los efectos de los gravámenes en decenas de economías nacionales y supranacionales. Pero van más allá, porque grandes compañías como Apple también se han visto 'obligadas' a ser generosas con Trump para evitar el castigo de los aranceles.

Este miércoles, el CEO de Apple, Tim Cook, anunciaba un aumento de su inversión en EEUU, un gesto acompañado de regalo. En la misma Casa Blanca, el empresario regaló una placa con la mítica manzana de Apple a Donald Trump.

Un regalo... o un "tributo de sumisión" al líder, como lo han calificado en el plató de Más Vale Tarde (laSexta).

Allí, el colaborador Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha hecho la que quizás sea la descripción más gráfica -y difícilmente imaginable- a la hora de hablar de Trump y su manera de ser.

Para el colaborador de laSexta, en sus delirios personalistas, Trump tiene la Casa Blanca "como el cogote de un rapero", porque "no cabe más dorado" entre regalos ostentosos y mucho, mucho 'oro'.

Regalos que, para él son algo más grave, son reflejo y "parte del declive de nuestras democracias", en cuanto a la sumisión de las empresas a un líder supremo, ha rematado el profesor de Relaciones Internacionales.