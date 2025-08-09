Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Echan en cara a Xabier Fortes una comida con Yolanda Díaz y este responde: "Feliz verano"
Echan en cara a Xabier Fortes una comida con Yolanda Díaz y este responde: "Feliz verano"

"La foto solo explica que podemos comer con quien nos dé la gana". 

Ana Roca
El periodista Xabier Fortes.TVE

El periodista y presentador de La Noche 24 Horas, Xabier Fortes, ha respondido a la crítica despectiva de un usuario de X a raíz de una noticia en la que se muestra que Fortes comió con la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. 

Un usuario de la red social publicó la fotografía que se sacaron durante el almuerzo en Galicia junto a otras muchas personas de la profesión y escribió lo siguiente: "Hay fotos que explican taaaantas cosas…". 

Ante esto, el periodista ha replicado en su cuenta de X de forma impecable. "La foto solo explica que podemos comer con quien nos dé la gana sin pedirte permiso. Tu tuit solo explica tu estulticia", ha escrito.

Y ha rematado con un simple "Feliz verano"

En otra publicación el periodista destaca que fueron "todos a escote, nadie agasajó a nadie, y menos por defender a nadie". 

Ana Roca
