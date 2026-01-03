EEUU ataca Venezuela y casi dos millones de personas ya han visto lo que ha pasado en una pizzería cercana al Pentágono

2026 ha arrancado con un día histórico este sábado. Estados Unidos ha decidido este 3 de enero de 2026 atacar varios puntos estratégicos en Venezuela. Tal y como ha confirmado el propio presidente norteamericano, Donald Trump, en Truth Social, sus tropas han realizado un ataque a "gran escala".

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", ha revelado.

Posteriormente, en declaraciones a The New York Times, Trump ha desvelado que ha sido una operación con una "muy buena planificación y muchísimas tropas y gente" han estado "excepcionales". "Fue una operación brillante, la verdad", ha razonado.

La primera reacción del Gobierno de Venezuela al ataque pasaba por repudiar y denunciar "ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América". Una acción que se ha llevado "contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira".

"Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas", ha explicado en el comunicado.

Pese a ello, hay gente que, nada más saltar la noticia del ataque de EEUU y sin confirmar que habían sido tropas norteamericanas, han decidido comprobar cómo estaba la situación en una pizzería cercana al Pentágono de EEUU.

Se trata de Pizzato Pizza, un establecimiento que suele vender por la noche pizzas y que, en esta ocasión, ha registrado una alta afluencia de pedidos y movimiento a las 2 de la madrugada. Justo después de que se produjeran los primeros bombardeos en suelo venezolano.

Algunos usuarios no han dudado en compartirlo en redes sociales, comentando que, a falta de confirmar que el ataque era de EEUU, había bastante movimiento en Pizzato Pizza. "Pizzato Pizza, una pizzería nocturna cercana al Pentágono, de repente ha tenido un aumento repentino de tráfico", ha señalado la popular cuenta Pentagon Pizza Report.