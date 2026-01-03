Se registran varias explosiones en diferentes puntos de Caracas (Venezuela)

Momentos de incertidumbre en Venezuela. Según ha informado la Agencia EFE y la Agencia Reuters, durante la madrugada de este sábado se han registrado varias detonaciones en la capital venezolana, Caracas. En concreto, se habla de varias explosiones y han confirmado el sobrevuelo de aviones que se han escuchado, aunque todavía se desconocen los motivos.

Un suceso que se produce en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.

Una columna de humo se eleva durante múltiples explosiones en la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela REUTERS

"Fuerte Tiuna está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas. Algunos de los testigos también han asegurado de que varios aviones han sobrevolado la ciudad.

En plena tensión con EEUU

El presidente Trump advirtió en noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo. Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.