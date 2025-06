Pagan en efectivo en un bar y lo que hace la camarera al darles el cambio deja a muchos descolocados

Lo que ha hecho una camarera de un restaurante de Madrid cuando unos clientes le pagaron en efectivo ha dejado descolocados a muchos y provocado un amplio debate.

Según cuentan los comensales en un comentario, ellos pagaron en efectivo y la trabajadora les devolvió 30 céntimos en monedas de un céntimo, algo que tratan de demostrar con una foto de las 30 monedas.

"Trabajando de cara al cliente debe saber actuar y dar la talla en su trabajo. Yo soy también trabajadora de cara al cliente y en la vida se me ocurriría hacer eso", dice la clienta en su escrito.

La comensal asegura que se deberían haber "buscado soluciones" y asegura que la camarera era "una persona sin ganas de trabajar a la que le da igual la atención que de". "Espero que esta no sea una política de empresa", afirma.

El comentario lo ha subido a X la popular cuenta @soycamarero y ha provocado división de opiniones: unos creen que es lógico el enfado de la clienta, otros subrayan que lo que hizo es legal y otros creen que se debería saber algo más del contexto en el que se produjo todo.

"Que yo sepa, las monedas de 1 céntimo son legales y tienen su valor", dice una persona. Otro se expresa en el mismo sentido: "Me debían devolver 30 céntimos y me devolvieron 30 céntimos… también te digo que si la chica me dice que tiene sólo monedas de 1 céntimo le digo que se las quede…".

"Yo me preguntaría primero si la chavala no les pidió a ellos, antes de hacer algo así, algún céntimo (20 o incluso 70) para evitar devolverles tantísima moneda pequeña, y ellos, por no tener (o por no querer mirar, que es, en mi experiencia, lo más habitual) le dijeron que no", dice otra usuaria.

Otros, en cambio, apuntan a las posibles razones por las que la camarera hizo eso. "Es la estrategia para que te dejen propina... devolver con cambio así parece menos", señala una persona.

Pero hay otros que, directamente, ven inadmisible lo que hizo: "Un negocio tiene que estar preparado para dar los cambios usando las mínimas monedas posibles. En el caso de no ser así, se explica el caso educadamente y seguramente el cliente no tendrá problema en recoger las monedas o dejarlas de propina".