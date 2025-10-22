El 19% de los jóvenes califican de buenos años los del franquismo y David Cantero responde con un implacable aviso

El presentador de RNE David Cantero hizo un discurso durante su programa de Las tardes de RNE en el que se dirigía directamente a todos los jóvenes que simpatizan con la dictadura franquista y consideran que los tiempos con Franco fueron "muy buenos", ya que el 19% de los jóvenes lo definieron así en el último barómetro del CIS.

"Leí una frase de las que debería dar que pensar a esos chicos y chicas que se apuntan a esa moda inexplicable para mí de creer y pregonar que la dictadura franquista no fue tan mala. Dice así la frase: 'Es fácil ser fascista en un país libre, lo difícil es ser libre en un país fascista'", comenzó diciendo el periodista.

Cantero aseguró que "sería conveniente que esos jóvenes que no saben nada de dictaduras le dieran una vuelta a esa idea tan precisa y tan certera" y reflexionó sobre este fenómeno: "Posiblemente con el abotargamiento propio de su edad crean que van a contracorriente, que es guay ser diferente y que ser diferente es hacer apología del franquismo".

"Una reciente encuesta revela que los jóvenes españoles se escoran hacia la derecha extrema como nunca. Los que fuimos jóvenes en aquel tiempo gris sabemos muy bien esa asignatura que ellos no saben nada aunque sea obligatoria, que es la del franquismo", prosiguió.

Cantero explicó que "conocer bien la historia es la mejor forma de no repetirla" y destacó que "esa materia no se imparte en todos los institutos y todas las comunidades igual, ya que en algunas siguen siendo una asignatura pendiente o inexistente y solo les cuentan una parte". "De ahí que muchos chavales no sepan lo que dicen cuando blanquean a uno de los dictadores más crueles e implacables de la historia", apostilló.

El presentador también intentó resolver la pregunta que le surgió que de dónde nace esa moda de querer ser fachita. "Me parece una moda difícil de entender y una gran incongruencia porque siendo jóvenes lo lógico es justo lo contrario, que es ser libertario, irreverente, rebelde, amar la libertad por encima de todo, testar las imposiciones o aborrecer cualquier tiranía", opinó.

Para rematar su monólogo, el presentador sentenció que "esos chicos y chicas tan despistados deberían saber que este país acabó harto de Franco, exhausto de fascismo y que poquísimos quieren que se repita".

"La sorpresa llegará cuando comprendan lo peligroso que es meter la cabeza en la boca de un dragón adormilado y que con su inocente ignorancia pueden llegar a despertar", finalizó con este aviso.