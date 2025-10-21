Isaías Lafuente deja una frase para recordar siempre a los jóvenes que creen que los años del franquismo fueron "muy buenos"

El periodista de la Cadena Ser Isaías Lafuente, ganador de un Premio Ondas y Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, ha dejado una frase para tallar en piedra tras ver que el 19% de los jóvenes españoles cree que los años del franquismo fueron "muy buenos".

Son datos extraídos del último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja también que para un 21,3% de la población la época de la dictadura fue "buena o muy buena".

"Solamente nos cabe pensar y desear que se equivoque tanto como en las previsiones electorales", ha señalado Lafuente en La Ventana, el programa que Carles Francino presenta todas las tardes en la Cadena Ser.

"Franco se ha muerto hace ya 50 años"

"Hay gente mayor porque lógicamente en la época de Franco hay gente que vivió muy bien con Franco. Después el resto de España vivió bastante mal. Pero el problema y el dato más tremendo es que entre los chavales que se van a incorporar a las elecciones generales en la próxima votación, porque han cumplido ya los 18 años, es un tercio de esos chavales, que no han vivido el franquismo, que Franco se ha muerto ya hace 50 años, y siguen pensando que el franquismo o era bueno o era muy bueno", advierte el periodista.

"Creo que aquí es donde debemos marcar la raya. En estos momentos la cosa está no entre las derechas y las izquierdas, sino entre la gente fascista y la gente que no lo es", ha advertido Lafuente antes de sentenciar: "Y, desde luego, ninguna dictadura, por muy buena que sea, es mejor que una democracia, aunque sea una democracia imperfecta".

El periodista ha puesto de relieve que "si esto no se lo hemos ver a los chavales a los que ahora mismo estamos educando, es que hemos fracasado".

De esa última encuesta del CIS también se extraen otros datos que van en otra dirección: para la mayoría de los españoles (el 65,5%) los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.