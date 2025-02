El actor Julián López conoce en persona a la reina Letizia y confirma que el rumor es cierto

El actor Julián López ha hablado de forma contundente de lo que le pareció en las distancias cortas la reina Letizia, a quien conoció en la Muestra de Cine Español de Tudela.

"Tuve la ocasión de conocerla porque no lo había hecho anteriormente. Nos preguntó por la película, por el cine español por futuros proyectos. Vi a una persona como muy cinéfila. Ya lo sabía, pero lo comprobé de verdad, de algo genuino, no de algo de pose", ha asegurado el actor ante las preguntas de los periodistas.

Según López, "se notaba que tenía interés por el cine real, decía que si no se hubiese dedicado a lo que es se hubiera dedicado al cine". "Entonces, me pareció muy bonito", ha reconocido.

Un periodista le ha señalado en ese momento: "Todos dicen que cuando se habla con ella se deduce que ella tiene conocimiento de la persona con la que está hablando. Es decir, está puesta en la materia. ¿Sacas la misma conclusión?".

"Sí, totalmente. Creo que también lo hace sabiendo que tiene que ser así, lo cual dice mucho y muy bueno de ella. Pero se notaba que sabía dónde iba y que sabía con quién se iba a encontrar y qué es lo que tiene que preguntar. Pero insisto, lo hacía de una manera muy natural y genuina, que yo creo que era verdad", ha repetido el actor.

"He de decir que me dio muy buen rollo, no sé si esto es muy realeza esta frase tan coloquial, pero es que es así. Tampoco es una persona de la que tuviera mala idea, pero es cierto como que me cayó muy bien", ha reiterado.