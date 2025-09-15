El aplaudido discurso de Dani Garrido sobre las protestas propalestinas y el "fin" de La Vuelta

La Vuelta Ciclista España más polémica de la historia ha llegado a su fin. Si es que se puede hablar de final, porque la realidad es que las protestas propalestinas que han estado presentes durante toda la competición no permitieron que los ciclistas acabasen la carrera, llegasen a la meta ni tan siquiera que hubiese podio.

A 57 kilómetros del final, los ciclistas se han bajado de las bicis y han sido escoltados a sus hoteles mientras en las calles de Madrid miles de manifestantes saltaban las vallas del recorrido tomando los puntos claves, como Callao, Colón, Cibeles o Atocha bajo lemas como "No es una guerra, es un genocidio" o "Esta Vuelta la gana Palestina".

Una situacion que ha acaparado toda la escena informativa, siendo la ciudadanía madrileña que se ha lanzado a la calle la protagonista absoluta del cierre de la competición, algo que ha desatado multitud de discursos, como este del periodista deportivo Dani Garrido durante el programa de Cadena Ser Carusel Deportivo.

"En Euskadi eran proetarras, en Galicia eran perroflautas y ya entrando en Madrid, eran vendedores de banderas de Palestina", ha comenzado diciendo el periodista deportivo con ironía al relatar la situación.

"Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un porcentaje muy alto de gente desde el día uno de la Vuelta Ciclista a España hasta el día de hoy se han expresado de forma pacífica. ¡De forma pacífica!", ha asegurado el locutor.

"Y hay unos cuantos elementos, que ocurre en cualquier acontecimiento y en cualquier protesta, que se quieren eregir los protagonistas del asunto. Y esos violentos muy puntuales no pueden capitalizar el sentir de una inmensa mayoría que durante toda La Vuelta le han dicho a la organización de la Vuelta Ciclista a España: por aquí no", ha argumendado Garrido.

"Porque la realidad es que hay un estado genocida que ha asesinado a 64.000 personas y una Vuelta que ha permitido que un equipo ciclista con un dinero aportado por parte de este estado y una protección de Netanyahu a través de un comunicado oficial", ha recordado el comentarista.

"Y un dueño multimillonario que alardea de ser sionista, que niega el genocidio, que apoya al Ejército de Israel, que ha confesado a través de unos documentos desclasificados por los compañeros de The Guardian, que dicen que el 83% al menos de los asesinados son civiles, y lo dice el propio ejército... eso es lo que ha acontecido", ha destacado el periodista.

"El mundo del deporte en general tiene que tomar partida. La Vuelta ha tenido la oportunidad de elevar una queja ante la Unión Ciclista Internacional para excluir a Israel. No lo han hecho", ha sentenciado el presentador de Carrusel Deportivo.

"¿Qué han obtenido como respuesta? Que un porcentaje altísimo se ha expresado de forma pacífica. Y ha habido cuatro, 40 u 80, que son puntuales, que han querido reventar el evento; pero estos no representan el sentir de la gran mayoría", ha explicado Garrido.

"¿Es un problema la participación de Israel exclusivo del mundo del ciclismo? No. Es lo mismo para el Eurobasket, para las competiciones europeas y para cualquier deporte. En París 2024 lo vimos", ha rememorado el locutor.

"Pero hay un matiz importante. Si viene Maccabi Tel Aviv a jugar al Wizink Center, tú tienes que pagar 40, 50, 60 euros, vas a un evento deportivo en el que tú no los ves y allí protestas o no protestas", ha destacado el presentador.

"Si un equipo israelí juega contra cualquier equipo español en cualquier evento, tienes que ir a ese lugar, si quieres no los ves, pagas el dinero y luego te expresas. El ciclismo son nuestras calles, nuestra vida y nuestros barrios. Y el pueblo español ha dicho por aquí no", ha matizado el comentarista.

"Y nosotros en Carrusel, yo a título personal, tampoco tengo por qué capitalizar la opinión de todos mis compañeros. Pero ha pasado desde el día uno y hasta el último día", ha comentado el periodista.

"En un porcentaje del 90 y muchos por ciento la gente se ha comportado de forma cívica. El que quiera hacer de los cuatro elementos, los más borregos, que lo han reventado, quiere hacer de eso el sentir del resto, creo que se equivoca. A ver si aprendemos todo lo que ha pasado", ha concluido Garrido su discurso, enórmemente aplaudido.