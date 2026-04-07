El astronauta español Pablo Álvarez pone a X en órbita con su emotivo alegato sobre la misión Artemis II

El astronauta de carrera de la ESA, Pablo Álvarez, visita el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC)

El astronauta español Pablo Álvarez ha dejado un emotivo mensaje en sus redes sociales dirigido a todos aquellos que han trabajado durante años en la misión de la NASA Artemis II.

En la madrugada del lunes, la nave Orión ha entrado en órbita lunar por primera vez desde 1972. Ahí han pasado por la cara oculta del satélite y durante 40 minutos ha habido un silencio total con la NASA.

Además, la tripulación ha batido un récord. Los astronautas de la misión estarán más lejos de la Tierra de lo que ningún ser humano ha estado jamás: 406.773 km. Tuvieron tiempo los astronautas para hacer un homenaje a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman y le pusieron Carroll a un cráter.

"Yo estoy mirando desde la Tierra. Siguiéndolos con una mezcla imposible de admiración, respeto y envidia sana. Y una sensación, difícil de explicar, de formar parte del algo así. Esto no va de un astronauta ni de un solo país", ha dicho el astronauta español.

Para Álvarez, "este es el resultado de años de trabajo de miles de personas": "De equipos enteros. De errores, aprendizajes, problemas y soluciones. De no rendirse nunca. Cuando Christina, Reid, Victor y Jeremy crucen ese límite, todos lo cruzamos un poco con ellos".

Por último ha explicado Álvarez que "esto es solo el comienzo": "Volvemos a la Luna. Y volvemos para quedarnos. Yo solo puedo pensar en trabajar cada día y dejarme la piel para tener la oportunidad, algún día, de mirar a la Tierra desde allí arriba".

¿Y ahora qué? Después de Artemis II llega Artemis III, que buscará volver a la superficie lunar y Artemis IV aspirará a consolidar una presencia sostenida en el satélite. Por el momento, esta misión ha hecho que millones de personas en todo el mundo conecten con los astronautas que participan en ella gracias a las redes sociales.