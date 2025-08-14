El aviso sobre los incendios que dejó un anciano de un pueblo de Burgos y que ahora no deja de verse

Un brigadista, durante el incendio. de Puercas (Zamora), en la Sierra de la Culebra.

Gregorio, un anciano del pequeño municipio burgalés de Huerta del Rey, protagonizó un potente testimonio al proyecto Raíces que se ha recuperado y se ha hecho viral ahora que los incendios están afectando a Castilla y León, Galicia, Extremadura, Andalucía o Madrid.

"Ahora los montes están perdidos, antes había 40 tíos a las ollas y pagaban poco, pero ibas y cobrabas 15 pesetas y ahora no hay nada, si hay un fuego no quedamos ni el pueblo. Está abandonado, totalmente abandonado", afirmaba el anciano en un vídeo compartido en Instagram.

Este burgalés destacaba que ha cambiado "todo", aunque confesaba no saber de quién era la culpa: "Ahora si hay un fuego por desgracia los montes están muy altos. Aquí (en Huerta del Rey) había 3000 ovejas, 177 machos, 285 cabras, vacas y ahora no hay ni una. No hay nada de nada".

"Entonces si ves un solar que hay ahí al lado está altísimo, los montes están perdidos porque antes iban a las ollas 40 tíos y ahora nada", insistía. Gregorio, además, explicaba que con el ir a las ollas se refería a "limpiar el monte".

"Estaba sin nada y ahora no puedes ni entrar. Iban con hazadas y bieldas, hacían montones y los quemaban y el monte estaba sin nada. Aquí, además, había tres tejeras y entonces iban con machos y carros y los traían para quemar al horno, pero es que ahora no hay nada", sentenciaba Gregorio.