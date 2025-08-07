El cartel que ha puesto este bar hace saltar a una multitud: "¿ Es casualidad?" 

El cartel que un bar ha colocado y que hace referencia a la forma en la que pueden pagar allí los clientes ha provocado una enorme polvareda, con una multitud de gente indignada y otra tanta que cree que el establecimiento está en su perfecto derecho de hacer lo que crea conveniente.

El letrero en cuestión lo ha subido a la red social X la usuaria @Quint1Asquerosa junto al mensaje: "Lo que no te pone en el cartel es que parte de su dinero se lo guarda y no lo declara. ¿Es casualidad que la mayoría de estos carteles aparezcan en bares o restaurantes?".

"Sólo efectivo. No acepto ni tarjeta ni Bizum. Mi dinero lo trabajo yo, no lo bancos. ¡Gracias por entenderlo!", se puede leer en el cartel de la discordia.

"Cada vez que pasas la tarjeta por el 'datáfono' el banco le quita una comisión de mínimo 0.01€ el dueño del pequeño comercio. Yo por eso intento pagar en efectivo!", argumenta un usuario.

Otro, en la misma línea, replica: "Tengo unos amigos que tienen un pequeño negocio de comidas. Matrimonio trabajador de cincuenta y tantos años, que me contaron las comisiones que se lleva el Banco por cada pago con tarjeta. Lo que han hecho es al que pague en efectivo, te descuentan un 5%. Me parece correcto".

"Cada uno en su negocio que haga lo que crea conveniente. Preocuparse de la caja de una cafetería, comparado con los millones que se ha llevado Montoro y los cientos o miles de millones perdonados expresamente a las grandes compañías, me parece del género tonto", dice otro.

Otros, en cambio, están indignados. Por ejemplo, una persona propone: "Fácil de solucionar, pedir factura y qué se joda y declare". "Pregunta seria, ¿los hosteleros creen que el resto de trabajadores no pagamos impuestos? Es que parece que sean los únicos que lo hacen", subraya otro.