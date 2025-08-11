Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El cartel que se ha visto en un bar de Benidorm caldea y mucho los ánimos: "Pfffffff"
Virales

Virales

El cartel que se ha visto en un bar de Benidorm caldea y mucho los ánimos: "Pfffffff"

Hay quien, directamente, no lo entiende. 

Rodrigo Carretero
Vista de Benidorm (Alicante).Getty

El cartel que ha colocado en su ventana un bar de Benidorm ha llamado (y mucho) la atención porque pone en evidencia la situación que se vive en la ciudad con el turismo.

El letrero en cuestión está escrito entera y únicamente en inglés y en él se anuncia que el local busca un camarero. Lo llamativo viene, además, porque se explica que es necesario que el candidato hable español.

"En Benidorm necesitan camareros que hablen español, aunque sea básico", ha escrito en Threads el usuario mag_az61, que es quien ha subido la foto. 

"¿Alguien me pone en contexto? ¿Cuál es la dificultad de encontrar alguien que hable español? ¿En qué idioma se habla en Benidorm?", pregunta un usuario, a lo que ha respondido el autor de la foto: "En un bar de una localidad española con mucho turismo británico lo habitual sería pedir camareros con cierto dominio del inglés. Pero este anuncio pide justo lo contrario, por eso choca".

"¿Pero si buscan a alguien que hable algo de español, lo lógico no sería ponerlo en español?", pregunta otro. "No porque buscan ingleses que entiendan algo lo justo de español y ya", señala otra persona. 

Otros usuarios explican que eso no ocurre sólo en Benidorm: "Si vas a Ibiza... hay sitios donde el español es un dialecto en plena desaparición jajajajajaj".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Rodrigo Carretero es Traffic Editor Manager en 'El HuffPost' y trabaja desde Madrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en 'El Día de Valladolid', en 'El País' y en las radios musicales del grupo Prisa. Puedes contactar con él en rodrigo.carretero@huffpost.es