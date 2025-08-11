El cartel que se ha visto en un bar de Benidorm caldea y mucho los ánimos: "Pfffffff"

El cartel que ha colocado en su ventana un bar de Benidorm ha llamado (y mucho) la atención porque pone en evidencia la situación que se vive en la ciudad con el turismo.

El letrero en cuestión está escrito entera y únicamente en inglés y en él se anuncia que el local busca un camarero. Lo llamativo viene, además, porque se explica que es necesario que el candidato hable español.

"En Benidorm necesitan camareros que hablen español, aunque sea básico", ha escrito en Threads el usuario mag_az61, que es quien ha subido la foto.

"¿Alguien me pone en contexto? ¿Cuál es la dificultad de encontrar alguien que hable español? ¿En qué idioma se habla en Benidorm?", pregunta un usuario, a lo que ha respondido el autor de la foto: "En un bar de una localidad española con mucho turismo británico lo habitual sería pedir camareros con cierto dominio del inglés. Pero este anuncio pide justo lo contrario, por eso choca".

"¿Pero si buscan a alguien que hable algo de español, lo lógico no sería ponerlo en español?", pregunta otro. "No porque buscan ingleses que entiendan algo lo justo de español y ya", señala otra persona.

Otros usuarios explican que eso no ocurre sólo en Benidorm: "Si vas a Ibiza... hay sitios donde el español es un dialecto en plena desaparición jajajajajaj".