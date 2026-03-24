El chef José Andrés ve lo que están diciendo de España en la televisión de EEUU y les escribe rápido

El chef asturiano José Andrés, reconocido entre otros galardones con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, con la National Humanities Medal, de manos de Barack Obama, y con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, ha respondido a las palabras sobre España que ha escuchado en una televisión de Estados Unidos, país en el que vive.

El cocinero ha reaccionado a un reportaje que ha emitido la National Public Radio (más conocida como NPR), el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos, sobre la inmigración en España.

"No es una pieza precisa sobre España y los inmigrantes... no entiende realmente las fuerzas culturales dentro de España que dan forma al mundo actual... incluso entre los españoles... tenemos diferencias...", ha puntualizado José Andrés.

"España adopta un enfoque opuesto"

Aunque el chef no hace referencia a qué estaba diciendo exactamente la NPR en ese momento, esta televisión ha emitido recientemente un reportaje en el que explicaba que "España planea otorgar estatus legal a medio millón de inmigrantes indocumentados".

"Una historia que ilustra cómo de diferentes pueden ser dos países al abordar un mismo problema. Mientras Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en detener y deportar inmigrantes indocumentados, España adopta un enfoque opuesto. España busca concederles amnistía. Para descubrir el motivo, el periodista Alexis Marshall nos lleva a Sevilla", se decía en ese reportaje.

"Mi gobierno ha elegido un camino diferente"

En ese documento, la televisión estadounidense hablaba con algunos inmigrantes en España y señalaba: "El gobierno socialista la está implementando, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, establece un claro contraste con las políticas migratorias estadounidenses, calificándolas de ilegales y crueles. El mes pasado escribió en The New York Times: 'Mi gobierno ha elegido un camino diferente".

"El líder de Vox, Santiago Abascal, se refiere a la inmigración como una invasión y afirma que regularizar la situación de los aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya viven en España atraerá a millones más. Lo que, según él, empeorará los sistemas de salud pública, vivienda y seguridad de España. Pero el abogado de inmigración Félix Duque no cree que esa opinión sea generalizada", continuaba la NPR.