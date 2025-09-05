El ciclista Carlos Verona dice que hay que "alejar la política del deporte" y Sarah Santaolalla da que hablar con su réplica

La popular tertuliana Sarah Santaolalla ha provocado miles de reacciones por la respuesta que le ha dado al ciclista Carlos Verona después de que éste se mostrase partidario de "alejar la política del deporte" tras las protestas que se están viviendo en La Vuelta España a causa de la participación del equipo Israel-Premier Tech.

"No poder disputar la etapa como se debe la verdad que es una pena, pero la seguridad es lo primero y esperamos que a quien le corresponda dentro de la organización internacional tome medidas para que esto se intente no repetir e intentar mantener el deporte alejado de la política porque la mayoría de los que estamos aquí no venimos a hablar de política ni a meternos en estos temas", ha reflexionado Verona.

Tras ello, en la red social X, Santaolalla ha reaccionado con un escueto pero rotundo: "Era mejor alejarte el micrófono". Y ha provocado más de 2.000 respuestas y 4.000 comentarios.

También ha dejado clara su postura sobre las protestas en La Vuelta la periodista Silvia Intxaurrondo, que reaccionó después de que el director técnico de la competición manifestase su preocupación por la magnitud y la "violencia" de las protestas.

"Claro, la violencia no es la protesta. La violencia es el genocidio contra el que están protestando en Bilbao ayer y contra el que van a protestar hoy en La Vuelta a su paso por Cantabria y mañana en La Vuelta a su paso por Asturias", ha recordado la presentadora.

El periodista Iñaki López, por su lado, ha puesto el foco en que "la UCI asegura que son neutrales políticamente hablando, como si la equidistancia cupiera en un genocidio que estamos viviendo en Gaza".

"Uno pensaba que el deporte tiene valores, que entre esos valores estaría el derecho a la vida, pero en la UCI no es el caso", ha rematado López, antes de seguir analizando.