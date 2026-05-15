Donald Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes antes de almorzar con su homólogo chino, Xi Jinping, que ambos comparte una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán, que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero y que desembocó en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

"Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra", ha indicado Trump en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín, que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).

Reunión "muy exitosa" e "inolvidable"

En su reunión en formato reducido con su homólogo chino, el presidente de Estados Unidos y líder republicano ha asegurado que su visita de Estado a China ha sido "muy exitosa" e "inolvidable", mientras que Xi Jinping la ha calificado como "histórica" y "emblemática".

Trump ha asegurado que ambas partes alcanzaron "una serie de consensos importantes", lograron "múltiples acuerdos" y resolvieron "no pocos problemas", algo que ha considerado beneficioso para los dos países y para el mundo, según ha informado la agencia estatal Xinhua.

Evitar la 'trampa de Tucícides'

"Cuando el presidente Xi se refirió con tanta elegancia a Estados Unidos como una nación en decadencia, aludía al tremendo daño que sufrimos durante los cuatro años del gobierno de Joe Biden, y en ese sentido, tenía toda la razón", ha afirmado Trump en una publicación en redes.

El magnate republicano ha querido encajar esas supuestas palabras de Xi fuera de su tiempo en la Casa Blanca, ya que, según él, el mandatario chino "no se refería al increíble ascenso que Estados Unidos ha mostrado al mundo durante los 16 espectaculares meses de la administración Trump", con logros entre los que ha destacado haber logrado "la victoria militar y la floreciente relación con Venezuela, la aniquilación militar de Irán (y) el Ejército más poderoso del mundo con diferencia".

"Hace dos años, éramos, de hecho, una nación en declive. En eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente Xi. Pero ahora, Estados Unidos es la nación más pujante del mundo, y espero que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca", ha reivindicado.

Pese a ello, Xi Jinping ha aludido a la necesidad de evitar la llamada 'trampa de Tucícides': un concepto relativamente reciente en las relaciones internacionales empleado para describir una supuesta tendencia a la guerra entre una potencia emergente y otra ya establecida, si bien no necesariamente en retroceso.