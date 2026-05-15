Un vecino denuncia con este cartel lo que le pasa al coger el ascensor: la respuesta de otro es el ejemplo perfecto de falta de civismo

Los problemas que tienen los vecinos en las comunidades cada vez son menos privados y, gracias a las redes sociales, toda España se entera, tal y como si fueran capítulos de La que se avecina o Aquí no hay quien viva. Eso sí, siempre de una forma anónima sin saber la localización en la que suceden.

En el último caso, compartido por la popular cuenta Líos de vecinos, que tiene más de 125.000 seguidores en X, ha mostrado un caso en el que el compañerismo, la solidaridad, la convivencia y el respeto por los vecinos brilla por su ausencia.

"Así andamos…", ha publicado la cuenta, junto a una imagen de un cartel colgado en un portal en el que un vecino mostraba su queja y otro, escrita a mano y con un bolígrafo, le ha replicado.

"Hola, soy José, del ático, os pido por favor que no fuméis en el ascensor. Tengo asma y alergia entre otras cosas y el olor a tabaco no me viene muy bien que digamos. Gracias por la coherencia y el civismo", ha escrito este vecino haciendo esta petición. Sin embargo, ha habido uno que ha contestado a mano con un "te jodes".

La viralidad del tuit

Este mensaje se ha hecho viral y el tuit de Líos de vecinos ha superado las 50.000 visualizaciones en pocas horas. Además, ha sido compartido casi medio centenar de veces y ha recibido más de 800 me gusta. También han contestado con respuesta como estas: