La mención de Letizia sobre el hantavirus que bien en el PP podrían grabarse a fuego

La reina Letizia ha vuelto a pronunciar uno de esos discursos que maravillan. No solo por el mensaje, sino por el tono, la forma y el contexto en el que lo verbaliza. Esta vez ha defendido la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios españoles y ha hecho una referencia a la pandemia del coronavirus y a la reciente "crisis" del hantavirus, algo que bien PP y Vox podrían grabarse a fuego por cómo han actuado estos últimos días de tensión y preocupación sanitaria.

Ha intervenido en el Teatro Real durante la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud: "Cuidar la salud es la inversión más rentable que existe. Rentable no solo en términos económicos, claro. Evita tratamientos a medio y largo plazo que no solo son caros, sino que además terminan restando fuerza productiva a cualquier economía".

Y ha añadido: "No solo rentable, sino obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad".

"La salud es una sunto global"

Además, ha afirmado que los "sistemas sanitarios robustos, innovadores, universales y JUSTAMENTE distribuidos" contribuyen a construir "sociedades más fuertes". Ha defendido que la salud es "un asunto global", tal y como "ha demostrado la pandemia y lo está volviendo a demostrar el hantavirus".

Durante su discurso, que ha durado poco más de cuatro minutos, también ha llamado la atención sobre la situación de la atención primaria: "Muchos servicios básicos, como la atención primaria, están tan tensados que no cubren en muchas ocasiones las necesidades de todos los ciudadanos". Ha recordado que muchas patologías siguen sin tener diagnóstico y que hay medicamentos que no son accesibles.

"Aunque se dejen la piel, no siempre llegan"

"Hay muchos enfermos que no se sienten cuidados, familiares que se sienten perdidos, en ocasiones también abandonados", ha lamentado.

La salud mental ha tenido un peso importante durante su intervención: ha advertido de que la mala salud mental "avanza peligrosamente" y de que incrementa los casos de discapacidad: "Los suicidios son la tercera causa de muerte según la OMS entre jóvenes y no cuenta con suficientes profesionales para atenderla".

Sobre los profesionales sanitarios ha hecho un matiz final: "Por cierto, aunque se dejen la piel, no siempre llegan y necesitan impulso, apoyo y formación constante".