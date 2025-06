El cómico Raúl Pérez es directísimo al responder por qué no imitaría a personajes de extrema derecha

El cómico Raúl Pérez ha sido directo y contundente a la hora de hablar sobre por qué no imitaría a "personajes muy expuestos" o a aquellos de extrema derecha como Santiago Abascal, Alvise Pérez u Ortega Smith.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a El País en el que también ha hecho un repaso de su trayectoria y las imitaciones que ha dejado para la historia. Ha dejado claro que para que tenga ganas de imitar a alguien ese personaje deba caerle bien y que tenga un trasfondo "guay" y con el que se iría "de cervezas o a una casa rural".

"Hace unos años, cuando trabajaba en la radio, hacía personajes muy expuestos que hoy no me apetecería hacer porque no me aportan", ha expresado el cómico, poniendo de ejemplos a personalidades de la prensa rosa o a políticos.

"Me tengo que tragar mis palabras porque lo he imitado (a Santiago Abascal, del que dijo hace años que no imitaría) también a Alvise u Ortega Smith", ha incidido en primera instancia. Le cuesta imitar a este tipo de personajes "porque pienso que corro el riesgo de humanizarlos".

Le pasa lo mismo con Donald Trump, aunque del mandatario estadounidense ha recalcado que se ha convertido en alguien "que los imitadores no podemos superar". Le llegan a generar un dilema moral al razonar que las imitaciones no les daña, "solo les beneficia" y les daría un altavoz justo.

